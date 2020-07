Orléans : le socialiste Christophe Chaillou devient président de la Métropole

La soirée a été longue et animée pour les 89 élus de la Métropole d'Orléans qui ont choisi ce jeudi soir le nouveau président et ses vice-présidents. Entre suspension de séance et réunion de groupe, il a fallu 3 heures et 2 tours de scrutin pour finalement aboutir à cette élection surprise : le socialiste Christophe Chaillou, maire de Saint Jean de la Ruelle, devient président de la Métropole d'Orléans. Il a été élu à l'issue d'un 2ème tour avec 55 voix contre 29 pour le maire d'Olivet, Matthieu Schlesinger

3 candidats sur la ligne de départ

Avant de démarrer cette séance, les 22 maires de la Métropole n'avaient pas trouvé de consensus pour une candidature commune. 3 candidats se sont donc présentés au 1er tour de scrutin : l'adjoint aux finances d'Orléans, Michel Martin, le maire d'Olivet Matthieu Schlesinger et le PS Christophe Chaillou. Arrivé en 3ème position avec 26 voix, Michel Martin s'est finalement retiré en appelant au rassemblement. Mais, après une nouvelle suspension et de nouvelles discussions, la droite métropolitaine n'a pas réussi à s'entendre. " Il y a eu comme un rejet de la ville centre " explique Michel Martin, " malgré nos propositions, plusieurs maires de droite n'ont pas voulu nous suivre." Les élus orléanais de droite ont alors décidé de soutenir la candidature de Christophe Chaillou et le report des voix s'est fait en totalité permettant à l'élu socialiste de l'emporter.

Christophe Chaillou élu avec des voix de la droite

A peine installé dans son nouveau fauteuil de président, Christophe Chaillou s'est voulu rassembleur: " Il ne s'agit pas de la victoire d'un camp contre un autre. Aujourd'hui, c'est un consensus large, qui n'est pas dans des cases politiques. Les uns et les autres, nous avons nos sensibilités mais l'essentiel, c'est de montrer qu'on travaille ensemble pour la Métropole".

Réaction de Christophe Chaillou après son élection Copier

N'oublie pas qui t'a fait Roi

Grand perdant de la soirée, le maire d'Olivet a dénoncé " des manœuvres politiciennes" et la volonté de l'équipe de Serge Grouard de garder la main mise sur la Métropole. " C'est le jeu politique. Maintenant, il y a une majorité à la métropole qui ne repose pas sur des idées puisque ce sont des gens qui se sont combattus pendant la campagne des municipales et qui vont travailler ensemble". Matthieu Schlesinger a refusé toute vice présidence et considère désormais qu'il est dans la minorité. Il a conclu son intervention après le vote par cette citation à l'adresse de Christophe Chaillou : "Cela remonte à 1.000 ans, à Tours. Anselme s'est tourné vers Hugues Capet et lui a dit "N'oublie pas qui t'a fait Roi".

Réaction de Matthieu Schlesinger après sa défaite pour la présidence de la Métropole Copier

Le maire de Bou crée lui aussi la surprise

Après ces longues discussions et tensions, les élus ont voté pour les 23 vice présidents et le temps s'est une nouvelle fois arrêté au moment de choisir le 15ème vice président. Le maire de Bou, Bruno Coeur, s'est présenté contre Florent Montillot, le 1er adjoint d'Orléans, pour défendre les petites communes. A la surprise générale et surtout dans camp de la gauche et des élus orléanais, Bruno Coeur a été élu. Finalement, après une énième suspension de séance, le boumien a démissionné, sans doute sous la pression, pour laisser la vice- présidence à Florent Montillot. Ce revirement a provoqué la colère et même l’écœurement de Matthieu Schlesinger et de ses soutiens qui ont tous décidé de quitter la séance avant la fin.

Liste des Vice- Présidents et Présidentes

Serge Grouard (Orléans) premier vice-président

Alain Touchard (Ormes), deuxième vice-président.

Carole Canette (Fleury-les-Aubrais), troisième vice-présidente.

Vanessa Slimani (Saint-Jean-de-Braye), quatrième vice-présidente.

Michel Martin (Orléans), cinquième vice-président.

Christian Fromentin (Saran), sixième vice-président.

Nicolas Bonneau (La Chapelle-Saint-Mesmin), septième vice-président.

Pascal Tebibel (Orléans), huitième vice-président

Christian Dumas (Ingré), neuvième vice-président

Jean-Vincent Vallies (Chécy), dixième vice-président.

Françoise Grivotet (Saint-Jean-le-Blanc), onzième vice-présidente

Romain Roy (Orléans), douzième vice-président.

Marie-Philippe Lubet (Saint-Denis-en-Val), treizième vice-présidente.

Thierry Cousin (Saint-Pryvé), quatorzième vice-président.

Florent Montillot (Orléans) est à nouveau proposé pour la quinzième vice-présidence.

Vincent Michaut (Saint-Cyr-en-Val), seizième vice-président.

Charles-Eric Lemaignen (Orléans), dix-septième vice-président.

Laurent Baude (Semoy), dix-huitième vice-président.

Isabelle Rastoul (Orléans), dix-neuvième vice-présidente.

Stéphane Chouin (Saint-Hilaire), vingtième vice-président