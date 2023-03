Orléans : le sport de haut niveau restera finalement une compétence de la métropole

Les clubs orléanais professionnels de basket et de foot resteront finalement aidés par la métropole, et non pas par la ville

Le conseil métropolitain se réunit ce jeudi soir à Orléans. Et même si le sujet n'est pas officiellement à l'ordre du jour, il sera dans tous les esprits : le sport de haut niveau va finalement rester une compétence métropolitaine ! En novembre dernier, pourtant, la métropole avait voté pour la restitution partielle de cette compétence à la ville d'Orléans, pour ce qui concerne des aides financières apportées à l'OLB en basket et à l'USO en football. Sauf que pour être validé, il fallait encore que ce transfert soit confirmé par une majorité des conseils municipaux des 22 communes qui forment la métropole. Or cela n'a pas été le cas, bien au contraire.

ⓘ Publicité

Seules 7 communes sur 22 ont validé le transfert de compétences

Retour en arrière : le 18 novembre dernier, à l'issue d'un conseil métropolitain particulièrement houleux , le principe du transfert de compétences était adopté. Le soutien aux 2 grands clubs pros orléanais (compétence métropolitaine depuis le 1er janvier 2019) devait retomber dans le giron de la ville d'Orléans. Il s'élève cette saison à 1,1 million d'euros pour l'OLB et 420 000 euros pour l'USO. Seul le handball devait rester une compétence métropolitaine : les Septors de Saran ( (qui ont perçu cette saison 150 000 euros de la métropole) et les Panthères de Fleury-les-Aubrais...

Mais pour que cette nouvelle répartition des tâches entre en vigueur, il fallait que cela se soit approuvé par une majorité des conseils municipaux des 22 communes qui forment la métropole (2 tiers des conseils municipaux représentant 50% de la population totale ou 50 % des conseils municipaux représentant 2 tiers de la population totale). On est loin du compte : seulement 7 communes ont adopté la délibération (Bou, Ingré, Marigny-les-Usages, Orléans, Ormes, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin).

Le "traumatisme" de la disparition des Panthères

Les autres communes ont dit non, ou n'ont carrément pas soumis la délibération au vote du conseil municipal. Parmi les communes frondeuses, il y a Olivet, dont le maire, Matthieu Schlesinger est pourtant 1er vice-président de la métropole. Mais c'est en fait en cohérence avec sa position lors de ce fameux conseil métropolitain, puisqu'il était favorable à la restitution totale de cette compétence aux communes, y compris, donc, le handball.

A l'inverse, certains élus ont voté "pour" en conseil métropolitain, puis "contre" en conseil municipal (notamment des élus de gauche de St Jean-de-la-Ruelle, St Jean-de-Braye et Fleury-les-Aubrais)... Un comportement en apparence schizophrénique, mais entretemps il y a eu un élément nouveau : la liquidation judiciaire des Panthères, le club de hand féminin de Fleury, actée le 30 novembre dernier . Serge Grouard, le président de la métropole, n'a pas voulu sauver le club, en refusant une aide exceptionnelle qui aurait peut-être permis d'éviter le pire . Il en paie aujourd'hui le prix politique, même si les élus ont surtout envie de passer à autre chose, tant ce dossier fait figure de serpent de mer depuis 5 ans.... Mais par ricochet, ce statu quo concernera aussi la patinoire, le musée des Beaux-Arts et l'hôtel Cabu qui devaient revenir à Orléans et qui resteront également compétences métropolitaines - ce qui pourrait poser problème, car ces structures ont besoin d'une rénovation urgente. Le seul transfert de compétence qui est acté, c'est le jardin de Miramion qu'a récupéré définitivement la ville de St Jean-de-Braye.