Orléans Métropole : après la démission de Christophe Chaillou, les élus se positionnent

Christophe Chaillou va quitter la présidence de la Métropole d'Orléans. Il a annoncé sa démission, ce lundi 25 octobre, sur l'antenne de France Bleu Orléans. Le maire socialiste de Saint-Jean-de-la-Ruelle avait été élu à la présidence, en juillet 2020. Quinze mois après, c'est déjà terminé.

Christophe Chaillou avait été mis en minorité sur le vote de deux délibérations importantes, lors du dernier conseil communautaire, le 14 octobre, ce qui laissait présager un blocage dans le fonctionnement futur de la collectivité. Après plusieurs réunions, notamment avec le maire d'Orléans Serge Grouard et celui d'Olivet Matthieu Schlesinger, il a pris cette décision en lien avec les autres maires de gauche de la Métropole, parmi lesquels Christian Dumas, le maire PS d'Ingré qui observe, amusé, la réunification de la droite hier divisée.

Il n'y a plus de clivage à droite..."

"Il y avait des désaccords en juillet 2020 entre une partie de ce qu'on peut considérer comme la droite et le centre droit de la métropole. Manifestement, aujourd'hui, il n'y a plus de clivage à droite. La politique est faite d'évolutions, ironise-t-il. C'est Orléans qui veut assumer manifestement la présidence d'Orléans Métropole. Est-ce que le président sera Serge Grouard ? Est-ce que le président sera Matthieu Schlesinger ? Moi, très sincèrement, la balle est dans leur camp. Nous nous verrons au prochain conseil métropolitain."

Le nouveau président d'Orléans Métropole sera en effet élu, lors d'un conseil communautaire extraordinaire. Serge Grouard est le mieux placé et semble en avoir envie, contrairement à ce qu'il disait l'an dernier, à savoir qu'il ne voulait pas cumuler plusieurs mandats. Aujourd'hui, le maire d'Orléans a rassemblé son camp, finis les conflits avec Matthieu Schlesinger, le maire d'Olivet qui souhaite jouer un rôle important dans la prochaine gouvernance.

Je crois que ça va dans le bon sens."

"Moi, je veux une candidature à la tête de la métropole qui permette à la métropole de fonctionner de manière la plus satisfaisante et la plus efficace possible, dit-il. Donc, il y a plusieurs scénarios qui peuvent être envisagés, dont une présidence de Serge Grouard. On peut discuter de plein de choses. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de participer à l'élaboration des politiques de la métropole, parce qu'elles sont essentielles pour notre territoire et pour ma commune d'Olivet. Aujourd'hui, il y a une forme de clarté politique qui se remet en place au sein de la métropole. Donc je crois que ça va effectivement dans le bon sens."

La session extraordinaire d'Orléans Métropole sera organisée le mardi 9 novembre, au retour des vacances de la Toussaint.