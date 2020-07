Orléans Métropole : " Maintenant, il faut avancer et travailler " pour le Président Christophe Chaillou

Pour sa première interview face à la presse depuis son élection, Christophe Chaillou, le nouveau président socialiste d'Orléans Métropole, a choisi un joli cadre, le patio de la Médiathèque de Saint Jean de la Ruelle. " J'ai voulu symboliquement qu'on soit ici aujourd'hui" explique le maire de Saint Jean de la Ruelle. " Avec toute cette agitation depuis une semaine autour de la Métropole, on n'a pas assez souligné que pour la première fois ce n'est pas un élu d'Orléans qui dirige cette assemblée et ce n'est pas rien."

Au 3ème tour de scrutin, j'aurai gagné quand même !!

Pour Christophe Chailllou, les turbulences ont commencé dès la semaine dernière en s'alliant avec la droite orléanaise de Serge Grouard pour décrocher la présidence de la Métropole. Là dessus, l'élu n'a aucun remords et il s'en explique : " Il n'y avait pas de consensus entre les maires des 22 communes et nous élus de gauche, nous ne voulions pas être simplement témoins d'un duel. Donc, ma candidature était logique et vu les divisions, j'aurai gagné au 3ème tour de scrutin quand même". Une façon de clore les discussions sur les alliances passées avec Serge Grouard. "L'intérêt de tous et surtout des habitants, c'est que l'intercommunalité fonctionne. Après, il y aura toujours des affinités et des tendances politiques mais on doit dépasser ça. "

L'affaire Bruno Cœur : " Je peux comprendre que ça choque mais ..."

Au cours de cette conférence de presse, Christophe Chaillou est également revenu sur l'élection puis la démission forcée de Bruno Coeur, le maire de Bou, à la 15 ème vice présidence. " Je peux comprendre que tout ça puisse choquer mais nous avions ( les 22 maires) un accord de répartition sur les vice- présidences. Et cette répartition, elle se fait selon le poids démographique des communes. On a toujours fonctionné comme ça. On peut le contester mais ça reste une clé objective et cette vice-présidence devait revenir à l'orléanais Florent Montillot."

Pas de problème juridique selon Christophe Chaillou

Du coup, pour respecter l'engagement pris notamment vis à vis d'Orléans, il a fallu convaincre le maire de Bou de laisser sa place : " J'ai entendu ici et là que cet aparté avec Bruno Coeur et les maires avait été très violent. il faut raison garder. D'ailleurs, tous les maires étaient sur la même longueur d'onde. A partir du moment où l'on s'engage à respecter un accord, on le fait pleinement". Pour Christophe Chaillou, le fait d'avoir remis le poste au vote dans la foulée ne pose pas de problème juridique. Rappelons que 2 recours ont été déposés devant le tribunal administratif d'Orléans pour contester cette élection et que Bruno Cœur soit confirmé à la 15ème vice-présidence.

Un président socialiste entre 2 droites

Pour Christophe Chaillou, il faut maintenant "avancer et se mettre au travail". Cela a commencé dès jeudi avec la répartition des délégations des vice-présidences. " Je regrette que le maire d'Olivet ait refusé la 2ème vice- présidence. Maintenant, ma responsabilité, c'est que l'on avance tous ensemble et qu'on se mette au travail sur les dossiers chauds qui nous attendent à commencer par les effets de la crise économique". Mais, le maire de Saint Jean de la Ruelle a bien conscience que les divisions au sein de la droite vont "complexifier" sa tâche. Un groupe de 9 maires divers droite vient d'ailleurs de se constituer autour de Matthieu Schlesinger, le maire d'Olivet.

Quid des conflits d'intérêt sur les vice- présidences ?

Dès jeudi, ce groupe d'opposition divers droite a demandé à Christophe Chaillou de saisir la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique pour vérifier qu'il y a pas de conflits d'intérêts entre certains vice-présidents et les domaines où ils agiront. Sont visés en particulier 3 élus orléanais : Romain Roy, chargé du Plan Climat Energie à la Métropole, Pascal Debibel, vice président métropolitain chargé de l'attractivité économique et Charles Eric Lemaignen qui va s'occuper de la mobilité et des transports. " Je ne veux pas de chasse à l'homme" s'énerve Christophe Chaillou, " Moi, je trouve que c'est une chance d'avoir des chefs d'entreprise et des cadres dans une métropole. Maintenant, pour clarifier les choses, je vais demander aux services juridiques de tout vérifier." Charles Eric Lemaignen a lui même fait la démarche auprès de la Haute Autorité pour s'assurer que ses missions passées de consultant auprès de Kéolis ne poseraient pas souci. Il attend encore la réponse.

Un double défi pour la Métropole

Pour le nouveau président de la Métropole, il faut maintenant avancer "même si des questions restent en suspens" comme les recours sur l'élection de Bruno Cœur. Selon lui, la Métropole est confrontée à un double défi " la crise économique et la transition écologique", il n'y a donc pas de temps à perdre sur les polémiques politiques. Le 1er conseil métropolitain est prévu le 17 septembre. Mais, "on va prendre le temps de se connaitre les uns avec les autres, d'échanger pour travailler sereinement tous ensemble".

Liste des Vice- présidents de la Métropole d'Orléans et leur délégation

Serge GROUARD, 1er Vice-Président / Président délégué : Transition écologique

Alain TOUCHARD, 2ème Vice-Président : Voirie, espaces publics, infrastructures, coordination de la propreté, et pôles territoriaux 

Carole CANETTE, 3ème Vice-Présidente : Habitat, logement, rénovation urbaine, cohésion sociale, politique de la ville et prévention spécialisée

Vanessa SLIMANI, 4ème Vice-Présidente : Emploi, insertion professionnelle, centre de formation des apprentis, économie sociale et solidaire et économie circulaire

Michel MARTIN, 5ème Vice-Président : Finances, affaires juridiques, politique d'achats et moyens généraux 

Christian FROMENTIN, 6ème Vice-Président : Assainissement et eaux pluviales 

Nicolas BONNEAU, 7ème Vice-Président : Développement numérique et économie numérique 

Pascal TEBIBEL, 8ème Vice-Président : Attractivité économique et grands projets économiques

Christian DUMAS, 9ème Vice-Président : Politique cyclable et circulations douces

Jean-Vincent VALLIES, 10ème Vice-Président : Aménagement, planification urbaine et stratégie foncière 

Françoise GRIVOTET, 11ème Vice-Présidente : Parc de Loire et Canal d’Orléans

Romain ROY, 12ème Vice-Président : Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Marie-Philippe LUBET, 13ème Vice-Présidente : Tourisme, Parc floral, Jardins de Miramion et musées métropolitains

Thierry COUSIN, 14ème Vice-Président : Gestion des déchets

Florent MONTILLOT, 15ème Vice-Président : Enseignement supérieur, ESAD, recherche, transferts de technologies et vie étudiante.

Vincent MICHAUT, 16ème Vice-Président : Politiques contractuelles, fonds européens et solidarité territoriale. Charles-Eric LEMAIGNEN, 17ème Vice-Président : Mobilités, transport urbain et politique ferroviaire

Laurent BAUDE, 18ème Vice-Président : Agriculture urbaine et périurbaine

Isabelle RASTOUL, 19ème Vice-Présidente : Relations humaines et dialogue social

Stéphane CHOUIN, 20ème Vice-Président : Coordination de la politique de santé métropolitaine