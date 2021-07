Orléans : quand Michel Barnier s'invite à la cérémonie du 14 juillet, au parc Pasteur

L'ancien ministre et ex-négociateur du Brexit pour l'Union européenne a participé ce mercredi à la cérémonie du 14 juillet, au parc Pasteur, à Orléans. Une présence remarquée et commentée.

C'était un peu l'attraction de ce 14 juillet, à Orléans. Michel Barnier, l'ancien ministre et candidat potentiel à la présidentielle de 2022, a participé ce mercredi matin à la cérémonie militaire, organisée au Parc Pasteur. Vêtu d'un long imperméable bleu et d'un masque blanc, certains ne l'ont pas reconnu tout de suite. Il s'est pourtant installé aux côtés du Maire d'Orléans, Serge Grouard et des députés de la majorité présidentielle présents, Caroline Janvier, Stéphanie Rist et Richard Ramos.

Ne cherchez pas de signe particulier de ma venue, je suis juste là en voisin

Selon les informations de France Bleu Orléans, la venue de l'ancien ministre à la cérémonie orléanaise s'est décidée au dernier moment. D'où la mine un peu surprise affichée par certains élus. Michel Barnier est allé saluer les troupes présentes et les associations d'anciens combattants. "Une démarchage purement citoyenne" explique Michel Barnier, " je descendais de Paris pour rejoindre la Sologne où je possède une résidence secondaire et donc je me suis arrêté à Orléans pour participer aux cérémonies."

Michel Barnier était déjà venu à Orléans il y a quelques semaines pour soutenir Nicolas Forissier, la tête de liste LR-UDI aux élections régionales. Mais, ce mercredi à Orléans, Michel Barnier n'est pas là pour faire de la politique : " Ne cherchez pas de signe particulier de ma venue, je suis juste là en voisin."