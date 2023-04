Le maire d'Orléans Serge Grouard rejoint le nouveau parti "Utiles"

Ils se sont illustrés il y a deux semaines en étant à l'origine de la motion de censure transpartisane contre le gouvernement après son utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites : plusieurs membres du groupe parlementaire Liot (pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires) ont créé mercredi 29 mars l'association "Utiles". Un tout nouveau parti politique que vient de rejoindre le maire d'Orléans Serge Grouard.

"Notre objectif sera d’offrir une alternative crédible qui a toute sa place dans un paysage politique chancelant, qui oscille entre populismes d’extrême-gauche et d’extrême-droite" explique dans un communiqué Serge Grouard qui a quitté Les Républicains le mois dernier . "Utiles (...) a vocation à rassembler des socialistes déçus par la Nupes, des gaullistes sociaux, des écologistes des territoires et des centristes" ajoute le maire d'Orléans, persuadé que l'unique solution pour "éviter le pire (...) repose sur le sens des responsabilités de la classe politique et sa capacité à dépasser la querelle électorale pour se porter à la hauteur des enjeux".

Présidé par Bertrand Pancher, député PRV (Parti radical valoisien), "Utiles" compte comme membres fondateurs l'expérimenté député Charles de Courson ou encore le député régionaliste de Bretagne Paul Molac.