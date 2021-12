Orne : un sénateur se sépare de son attaché parlementaire qui a passé une soirée avec Zemmour

"Je viens de la société civile et je n'ai pas pour habitude d'interférer dans la vie privée de mes collaborateurs", explique Vincent Ségouin, sénateur LR de l'Orne. Mais la participation de son attaché parlementaire à une soirée sur une péniche à Paris le 8 novembre 2021 relève du domaine politique. Cette soirée baptisée "Les Républicains avec Zemmour" a rassemblé 200 personnes autour du candidat d'extrême-droite.

Image politique très gênante

"C'est un très bon collaborateur, avec une très grosse capacité de travail, je le regrette mais malheureusement nous devons nous quitter", se désole Vincent Ségouin. "Je ne veux pas que mon discours et mes choix soient entachés par ceux de mes collaborateurs". Le sénateur ornais a porté son choix sur Valérie Pécresse et n'adhère pas aux valeurs et surtout à la méthode d'Eric Zemmour. "Je ne pense pas que vouloir tout casser soit une bonne chose, en plus je ne suis pas sûr qu'il ait fait ses preuves, ce n'est pas mon homme, ce n'est pas mon choix".

Le contrat des assistants parlementaires est particulier. Il ne s'agit pas d'un contrat de droit privé, il comporte une clause spécifique par rapport aux choix politiques du collaborateur. "Nous allons malheureusement activer cette clause, ça va être fait rapidement, dès la semaine prochaine, mais j'aurais bien aimé m'en passer, je peux vous le jurer".