"Osons pour Hénin-Beaumont" : une association citoyenne prépare les municipales

Hénin-Beaumont, France

"Osons pour Hénin-Beaumont" est un collectif d'habitants engagés pour élaborer un projet qui se veut "humaniste, écologiste et solidaire". Il est composé de militants associatifs, politiques mais aussi de parents d'élèves, de retraités et d'enseignants. En opposition à la mairie gérée depuis 2014 par le Rassemblement National, Marine Tondelier indique qu'il s'agit "d'être bienveillants avec tous les habitants d'Hénin-Beaumont, même avec ceux qui n'ont pas voté pour nous". C'est quelque chose dont la majorité municipale est incapable" précise-t-elle.

"On veut une ville apaisée. Pour l'instant, on a tout le contraire"

L'association "Osons pour Hénin-Beaumont" a lancé un journal pour proposer une autre source d'information que le journal municipal, "un chef-d'oeuvre de propagande" précise Marine Tondelier. Le collectif organisera également des réunions publiques sur des thématiques bien précises et ce, jusqu'aux élections municipales. "On veut faire des habitants d'Hénin-Beaumont non pas juste des clients mais des citoyens respectueux et engagés" conclut Marine Tondelier.