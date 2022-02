Où en est la course aux parrainages présidentiels dans le Berry ?

Dans le Berry, la course aux parrainages présidentiels bat son plein. Nous sommes à mi-chemin, pour l'heure une petite centaine d'élus berrichons ont accordé le leur.

96 parrainages accordés ... sur 626 possibles

Dans l'Indre, 271 parrainages sont accordables et 355 dans le Cher. En effet, si un élu dispose de plusieurs mandats, il ne peut déposer qu'un seul parrainage. Lors de la dernière mise à jour du Conseil Constitutionnel, seuls 96 parrainages avait été déposés.

Sans surprise, Valérie Pécresse arrive largement en tête avec 22 parainnages. Logique, puisque le Berry est dominé par des élus de Droite. Pour autant les candidats des grands partis ne font pas le plein. Trois parrainages tout juste pour Jean-Luc Mélenchon, six pour Yannick Jadot, cinq pour Emmanuel Macron (pas encore officiellement candidat). Même le très médiatisé Eric Zemmour n'a décroché que six parrainages. Ils sont même dépassés par des "petits" candidats comme Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) qui a déjà huit parrainages ou Jean Lassale qui en a six.

Des maires qui hésitent, attendent ou s'y refusent

Dans cette course, le gros des parrainages provient des maires. Pour l'heure, seuls 66 d'entre eux ont accordé leurs parrainages. C'est peu puisque le Berry compte 527 édiles !

Seuls 66 maires du Berry ont accordé leurs parrainages, sur 527 édiles - Reportage Copier

Un parrainage souvent assimilé à un soutien politique

Si l'on connaît exactement ce chiffre, on sait aussi qui a donné et à qui car les parrainages sont publics, mis à jour deux fois par semaine par le Conseil Constitutionnel. C'est là que le bât blesse selon Philippe Moisson "distinguer le don du parrainage qui permet à un candidat de se présenter sans vouloir dire que l'on est son soutien ... je pense qu'il y a une ambiguïté, pour les concitoyens la différence est ténue" explique le président des Maires de France dans le Cher.

C'est d'autant plus compliqué dans les communes rurales où nombre de maires sont sans étiquettes, et ne veulent donc pas se risquer à prendre malgré eux un marqueur idéologique/politique selon Roland Caillaud, à la tête de l'Association des Maires ruraux de l'Indre.

Des maires fatigués de la Politique avec un grand P ?

Autre frein, pour l'instant, une boussole du débat politique bloquée sur la sécurité et l'identité. Claude Doucet attend comme d'autres pour faire son choix et donner son parrainage. "Peut-être que certains maires attendent aussi d'avoir connaissance de l'ensemble des programmes des candidats. Moi, j'entends peu parler de santé !" explique le président des maires de France dans l'Indre. Et puis, confie-t-il, tout simplement "peut-être que l'on a des collègues maires ne sont pas satisfaits de la politique en général, avec un grand P".

Les maires berrichons ont jusqu'au 4 mars pour accorder leur parrainage, tout comme les conseillers régionaux et départementaux, les sénateurs et députés ainsi que les présidents d'EPCI (Etablissements Public de Coopération Intercommunal)