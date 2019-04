Où se déroulera le contre-sommet du G7 ?

Hendaye, France

C'est peut-être à Hendaye que le contre-G7 aura lieu, fin août. "On espère que ça sera là, c'est pour l'instant la meilleure solution", selon les membres du collectif G7-EZ. Les militants altermondialistes s'opposent à la tenue du sommet diplomatique à Biarritz, fin août. "La ville deviendra un bunker, pour Danielle Mesplé, membre du collectif. Ce sera bon pour les restaurants et les hôtels, mais pas pour les autres commerces ou pour les habitants." Le G7-EZ demande donc de pouvoir organiser un contre-sommet au Pays Basque. L'idée est de pouvoir manifester son mécontentement, avec "un village alternatif" et une manifestation le jour d'ouverture du sommet, le 24 août.

à lire aussi G7 à Biarritz : 15 000 personnes à héberger en pleine haute saison touristique

Et ce ne sera pas à Bayonne, comme le voulaient les militants. Les autorités l'ont refusé. À la place, elles ont proposé la ville de Dax. Hors de question, pour le collectif. "Le G7 se passe au Pays Basque, il n'y a aucun raison que nous allions dans les Landes." Les membres dénoncent une volonté d'éloigner les contestataires.

La frontière espagnole pressentie

La préfecture a donc évoqué une nouvelle solution : la ville d'Hendaye, à la frontière espagnole. La commune de 16.000 habitants se situe à 30 kilomètres de Biarritz. "C'est plutôt une bonne formule", selon Danielle Nopal, autre membre du collectif.

"S'ils refusent Hendaye, ce sera un contre-sommet en freelance"

"Si jamais Hendaye était refusée, chaque groupe venant de n'importe où voudra organiser son rassemblement, ajoute Danielle Mesplé. La violence qui pourrait s'exercer serait une réponse à la violence qui existe, celle de vouloir éloigner le plus possible les moyens d'expression."

"Le G7, c'est un petit groupe qui va se retrouver dans le luxe de Biarritz pour parler inégalités"

Le sommet du G7 réunit les sept puissances économiques de la planète : la France, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Ça représente 15.000 personnes à héberger, en pleine haute saison touristique.