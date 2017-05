Législatives : où sont les affiches des candidats dans les Pyrénées-Orientales ?

À deux semaines du premier tour des élections législatives, de nombreux panneaux d'affichage restent vides dans les Pyrénées-Orientales.

Mais que font les candidats ? Où sont leurs affiches de campagne ? Le premier tour des législatives se déroule le 11 juin et pour l'instant, rares sont les candidats à avoir placardé toutes leurs affiches dans les Pyrénées-Orientales.

Devant certains bureaux de vote, il y a pour l'instant une seule affiche. C'est le cas à Saint-Estève, devant la Maison des associations. "C'est pas normal", reconnaît André, un habitant.

"On sera au point la semaine prochaine", promet Léa Tytéca, candidate pour le Parti communiste français dans la troisième circonscription. "Les imprimeurs sont débordés à cause du week-end de l'Ascension."

Les candidats déjà sur le terrain

Pas d'affiche ne veut pas dire pas de campagne. Les candidats sont déjà sur le pied de guerre. "Nous faisons tout ce que nous pouvons", assure Franck Noell, suppléant de la candidate Blandine Urbanski (Union populaire républicaine) dans la troisième circonscription. "Nous tractons partout où on le peut, comme sur les marchés." Et pour les flyers, c'est du fait maison. "On fait comme tout le monde! On achète des ramettes de papier et on fabrique nos tracts nous-même, avec une imprimante."

La troisième circonscription est la plus grande des Pyrénées-Orientales. Elle englobe une partie de Perpignan, Le Ribéral, La Vallée de la Têt, Le Conflent, le Capcir et la Cerdagne. Alors pour les candidats, c'est un peu le parcours du combattant. Jean-Pierre Astruch, par exemple, sillonne l'ouest du département tous les soirs à la sortie du travail. Le suppléant de la candidate Catherine Barrère (Oui au pays catalan) trouve de l'aide auprès de ses amis et de sa famille.

Une pause nécessaire entre deux élections

Pour Jean-Pierre Astruch, ce "vide" sur les panneaux d'affichage n'est pas regrettable. "On sort des élections présidentielles, alors je pense que les électeurs sont un peu saturés. Là, on repart sur de nouvelles élections. C'est une pause nécessaire."

"J'ai des tracts dans ma voiture et je rencontre la population tous les soirs après le travail." - Jean-Pierre Astruch, suppléant de la candidate Catherine Barrère (Oui au pays catalan) Copier

Toutes les affiches des candidats aux législatives devraient être placardées en début de semaine prochaine.

"Ça fait un drôle d'effet", reconnaît André, un habitant de Saint-Estève devant les panneaux vides. © Radio France - Suzanne Shojaei