Fusion des régions : où sont passées les économies promises en Normandie ?

Le Secrétaire d'Etat à la réforme territoriale en poste en 2016 André Vallini l'avait promis. La fusion des régions devait permettre de faire 10 milliards d'économie. La Cour des comptes vient de rendre un rapport qui contredit très nettement cette promesse.

Dépenses de personnel à la hausse

En Normandie comme dans les autres régions, ce sont les dépenses de personnel qui pèsent le plus lourd dans la balance. La Cour des comptes chiffre à 10 millions d'euros l'augmentation des salaires et indemnités versés. Les agents hauts-normands gagnaient plus que les bas-normands, les salaires ont été alignés par le haut.

Un cher équilibre politique

Pour une question d'équilibre, les sites dans les anciens chefs lieux ont été conservés. Le siège de la Région est à Caen mais deux réunions par an se tiennent à Rouen et une autre au Havre, histoire de ne pas froisser les susceptibilités locales. Les dépenses de transports et d'entretien des bâtiments n'ont donc pas baissé, au contraire.

La Cours des comptes pointe aussi la facture exorbitante de l'harmonisation des systèmes informatiques. Dans les cinq régions où il est calculé, dont la Normandie, son coût est de 30 millions d'euros. Des dépenses surveillées de loin selon la Cour des comptes car les outils de suivi des coûts de la réforme sont extrêmement limités.