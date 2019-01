Où va se tenir le premier meeting de campagne des élections européennes de Marine Le Pen samedi en Vaucluse ?

Le maire de la commune du Thor refuse désormais de donner les clés de sa salle des fêtes initialement retenue, car dit-il elle n'est plus du tout adaptée à une telle réunion publique.

Le Thor, France

Le maire du Thor Yves Bayon de Noyer explique qu’il avait donné son accord pour une « réunion d’information locale » et non un meeting national en présence de Marine Le Pen, de la tête de liste Jordan Bardella et du nouvel allié du mouvement Thierry Mariani. Cette version est contestée par la direction du Rassemblement National.

La salle des fête est située dans un cul de sac, et la sortie c’est la Sorgue. La préfecture et la gendarmerie veulent nous faire venir une centaine de gendarmes mobiles, nous réquisitionner un bâtiment sur lequel nous avons des activités pour les enfants et de dégager la place alors que nous avons déjà le marché hebdomadaire explique Yves Bayon de Noyer

Le maire du Thor propose que le meeting se tienne alors à l'auditorium situé sur sa commune. Mais le Département, propriétaire de la salle de spectacle, n'a pas assez de temps pour autoriser une dérogation à la convention qui le lie à l'association Arts Vivants en Vaucluse gestionnaire du lieu. De toute façon celle-ci s'y oppose.

"Mon meeting aura lieu même s'il faut que je le fasse dans la rue" annonce la présidente du RN en marge de ses vœux à la presse, au siège de son parti à Nanterre

Le Rassemblement National qui tient à conserver la salle des fêtes pour son meeting samedi à 15h et pour lequel il a largement communiqué engage un référé. L'audience se déroulera au tribunal administratif de Nîmes ce vendredi pour demander l’annulation de la décision du maire concernant sa salle des fêtes. Le référé débute à 15h30.