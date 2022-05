Législatives : "On se voit gagner un peu partout en Haute-Garonne", dit Myriam Martin (LFI)

La Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES) veut arriver en tête des législatives des 12 et 19 juin. Myriam Martin, porte-parole de La France Insoumise et l'une des voix de cette alliance de gauche, espère que la coalition remportera plusieurs circonscriptions en Haute-Garonne.

Le 1er tour des législatives a lieu dans un mois, le 12 juin. Myriam Martin, l’une des porte-parole de La France Insoumise en Haute-Garonne et l'une des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, était l’invitée de France Bleu Occitanie pour en parler.

Le Premier ministre Jean Castex devrait démissionner dans les prochaines heures. Une femme à Matignon, ce serait un bon coup pour Emmanuel Macron, sans plus. Ça, les socialistes, ça pourrait même vous court-circuiter, non ?

Le sujet n'est pas de savoir si c'est une femme qui sera nommée. Le sujet, ce sont les orientations politiques qu'on met en place. Et l'orientation politique de M. Macron, on la connaît. C'est celle qu’il a menée pendant cinq ans, jusqu'en 2022, et celle qu’il mènera après 2022. Nous, on attend surtout les résultats des législatives qui sont, pour nous, un troisième tour de la présidentielle. C'est ça qui nous paraît important. On peut gagner et changer d'orientation dans ce pays.

Le dernier sondage Ipsos crédite la NUPES de 28 % des suffrages, devant la majorité présidentielle et devant le Rassemblement national. Vous croyez vraiment que vous pouvez avoir une majorité à l'Assemblée nationale ?

Si on en croit les sondages, oui, nous pouvons avoir une majorité. Mais il n’y a pas que les sondages qui montrent qu'il se passe quelque chose dans le pays. Ce nouvel accord est un accord historique. Il se fait sur des bases à gauche, sur des bases sociales et sur une base écologique. Il met en avant l'idée d'une autre République, une VIe République, plus démocratique et sociale et, encore une fois, plus écologique. Et puis, cet accord est porteur d'espoir, on le voit sur le terrain.

"Si on en croit les sondages, oui, nous pouvons avoir une majorité."

Il y a énormément de nos concitoyens qui nous disent "enfin, vous avez réussi à vous entendre". On peut espérer avoir une autre politique dans ce pays’ et je crois que ça, ça crée une dynamique extraordinaire.

Concrètement, quelles circonscriptions vous espérez gagner en Haute-Garonne ?

On se voit gagner un peu partout en Haute-Garonne. Mais comme je l'ai déjà dit, au fur et à mesure, on voit bien que d'autres circonscriptions peuvent être gagnées que celle qui était annoncée. Au départ, on parlait de la numéro neuf, on parlait de la une, de la quatre. Aujourd'hui, on peut parler de la deux, peut-être même de la trois. On est sur la dix, on espère sur la six.

Toutes, en fait ?

C'est la dynamique sur le terrain qui nous le dit. L'accord fait qu'il y a beaucoup de monde qui nous rejoint et ça, c'est très important.

C'est tout de même un accord qui va avoir de la concurrence : Carole Delga, la présidente socialiste de la Région Occitanie, veut fédérer les candidats dissidents du PS, vous allez peut être en avoir face à vous. Ça vous inquiète ?

Non, pour une raison bien simple : c’est elle qui portera la responsabilité de la division et je pense qu'elle le paiera. Le Parti socialiste a été clair : sera mis au ban celui ou celle qui amènera de la division. Cela pourrait faire perdre la gauche qui n'est pas arrivée au pouvoir depuis fort longtemps. Cet accord est porteur de dynamique. C'est peut-être ce qui effraie Mme Delga. Je pense non seulement qu'elle se trompe, qu'elle fait une faute majeure, mais aussi qu’elle va assumer la responsabilité d'un échec s'il devait y en avoir un.

"Je pense que Carole Delga fait une faute majeure."

Je pense, qu'une fois encore, on a un éclaircissement sur ce qui se passe dans le paysage politique. Mme Delga est-elle de gauche ? La question est là.

Il y a tout de même un éparpillement possible des voix ? Outre les candidats dissidents du Parti socialiste, il y a aussi le Parti radical de gauche qui va être présent dans une quinzaine de circonscriptions d'Occitanie ?

Mais ce n’est pas nouveau. Comment parler d'éparpillement des voix quand La France Insoumise a réussi à rassembler le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie-Les Verts, Générations ? Moi, j'appelle plutôt ça un rassemblement des forces. Donc si certains jouent la carte de la division dans des buts électoralistes parce qu'il faut absolument garder leur poste à l'Assemblée, c'est leur problème. Je pense par exemple à Mme Pinel dans le Tarn-et-Garonne, parce que ce sont des gens qui cumulent les mandats et qui pensent qu'ils ne peuvent jamais être détrônés de leur piédestal. Nous, au contraire, on a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est porteur d'espoir pour les classes populaires et les classes moyennes de ce pays qui représentent la majorité du pays et qui attendent une autre politique.

Imaginons que vous ayez la majorité à l'Assemblée nationale en juin. Jean-Luc Mélenchon dit que vous porterez le Smic à 1.500 euros nets. Ça se fera tout de suite ?

Oui, dans les 100 premiers jours. Ce sont des mesures qu'on va mettre en place de suite. D’ailleurs, on est passés de 1.400 à 1.500 euros. Tout simplement parce que l'inflation est telle qu’il faut déjà revoir le Smic à la hausse pour que les gens puissent y faire face. Aujourd'hui, des millions de gens n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois. Donc oui, il y aura des mesures immédiates comme l’allocation d'autonomie pour les jeunes ou le blocage des prix. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons une majorité à l'Assemblée avec cette Nouvelle union populaire, pour pouvoir effectivement élire Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre.