Ouvrir ou ne pas ouvrir : telle est la question pour les piscines de Touraine cet hiver

Personne n'échappe à la hausse des prix, et les piscines font partie des infrastructures les plus gourmandes en énergie. En Touraine, les collectivités doivent faire le choix, politique, de maintenir ou non leurs bassins ouverts alors que l'hiver approche.

Maintenir les piscines ouvertes est un coût pour les collectivités, c'est donc un choix politique des les garder ou de les fermer. (Image d'illustration) © Radio France - Lise Dussaut C'est un dilemme presque cornélien qui se pose aux collectivités en cette fin d'année : avec la hausse des prix de l'énergie, faut-il maintenir les piscines ouvertes ou non? Sachant qu'elles sont très gourmandes pour chauffer l'eau des bassins. Exemple en Touraine entre deux collectivités qui ont tranché : Loches (Indre-et-Loire) maintien son parc aquatique ouvert, quand Chinon (idem) est en passe de ferme le sien. Avoir les finances pour assumer la flambée des coûts "C'est un choix politique" défend Gérard Hénault, le président de la communauté de communes Loches-Sud-Touraine. Trente-deux écoles utilisent le parc aquatique Naturéo pour les cours de natation, en plus des adeptes de ce sport. L'infrastructure est la seule du territoire : il n'était pas possible de la fermer pour l'élu de centre-droit. Même s'il n'avance pas de chiffre, il assure que pour l'instant, sa collectivité a les moyens d'assumer une hausse des prix de l'énergie, sans augmenter les tarifs des entrées, ni réduire la température de l'eau en dessous de 23 degré, "le minimum pour les jeunes". Limiter l'augmentation des factures Chinon est sur le point d'entériner le choix inverse. Le conseil communautaire doit entériner par son vote du 8 décembre la fermeture de son bassin pendant 4 mois, du 29 décembre au 30 avril. Jean-Luc Dupond, le maire chinonais fait les comptes : quatre mois de fermeture réduiraient de 100.000 euros l'augmentation prévue sur la facture énergétique. Malgré cette économie, l'édile de centre droit s'attend, malgré cette mesure, à voir sa douloureuse bondir de 700.000 euros en 2023 comparé à 2022.