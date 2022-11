VIDÉO - La Région PACA devient pilote de la planification écologique, Renaud Muselier mise sur le train

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur devient un laboratoire pour la transition écologique. La Première ministre, en déplacement lundi à Marseille, a annoncé le partenariat avec la Région devant un millier de maires . Plusieurs actions seront ainsi testées dans la région : décarbonatation de l'industrie, développement de transports moins polluants ou encore préservation des ressources en eau et des forêts.

ⓘ Publicité

Ce statut de "région pilote" est dû, selon Renaud Muselier, président DVD du Conseil régional, à la capacité de l'institution locale à "savoir mettre en place la politique européenne sur le territoire". Il était l'invité de France Bleu Provence ce mardi 15 novembre.

loading

France Bleu Provence : Elisabeth Borne n'a pas hésité un instant avant d'accepter votre idée de région pilote ?

Renaud Muselier : C'est exact. Depuis 2017, on a mis en place dans notre budget ce que j'ai appelé une "COP d'avance", c'est-à-dire notre plan environnemental. Au départ, il consacrait 20 % puis 30, 40 et enfin, en 2023, c'est 100% de notre budget qui sera tourné vers l'environnement avec des investissements importants. On additionne à cela des fonds européens, des fonds d'État et bien sûr, le budget de la Région. Pour 2028, cela fait des moyens conséquents. On parle quand même de 30 milliards d'euros.

Cela veut dire que chaque euro dépensé sera forcément pour la protection de l'environnement ?

Cela veut dire que lorsque vous achetez des trains, vous payez 20 % de plus vos trains, mais ils ne sont pas au diesel. Ils sont à l'électricité, à l'hydrogène, à l'hybride. Quand vous allez faire vos lycées, cela veut dire que vous refaites du photovoltaïque sur tous les lycées. Cela veut aussi dire que lorsque vous cofinancez un projet des 146 communes de la région, il faut que celui-ci entre dans les critères environnementaux. Pour créer une place par exemple, il faut qu'il y ait du photovoltaïque, du tri sélectif, des arbres ou encore des rampes pour les mobilités réduites. Il faut que projet s'inscrive dans cette évolution automatique et mécanique.

Pour le maire de Marseille, Benoît Payan, ce déplacement était plutôt inutile...

Le maire de Marseille est dans une logique très différente. Moi, je construis pour la région. Lui, il essaie de gérer sa ville, et il a des difficultés dans sa ville. Il est tout le temps en train de demander des choses au gouvernement. Il y a des choses qu'il obtient, d'autres qu'il n'obtient pas. Et il se plaint, il gémit. Peut être que ce déplacement n'a servi à rien pour lui. Mais quand on orchestre 30 milliards d'euros pour l'organisation territoriale, il ne devrait pas se plaindre, au contraire.

Vous avez dit que vous vouliez à nouveau donner envie de prendre le train plutôt que la voiture. Il n'y aura donc aucune fermeture de lignes et de gares ?

Je le dis depuis le début du mandat et depuis mon mandat précédent [...] Il y a eu un débat fait par la SNCF en 2019, disant qu'il y avait un problème sur des gares et des lignes qui ne rapportaient pas assez d'argent. Cela avait lancé une rumeur que je combats en permanence. J'ai toujours dit qu'on ne fermerait aucune gare et aucune ligne.