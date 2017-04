A Pageas, Marine Le Pen brosse la ruralité dans le sens du poil

La candidate du FN à la présidentielle, Marine Le Pen, a réuni près de 500 personnes ce jeudi à Pageas, dans le sud-ouest de la Haute-Vienne, dans l'exploitation agricole de Christophe Lechevallier, éleveur sympathisant du FN. Elle a axé son discours sur la défense de la ruralité française.

Marine Le Pen fait campagne...à la campagne. La candidate du FN à la présidentielle a tenu une réunion publique devant près de 500 personnes hier à Pageas, dans le sud-ouest de la Haute-Vienne. Le meeting s'est déroulé dans l'exploitation agricole de Christophe Lechevallier, vice-président de la FNSEA Nouvelle-Aquitaine et ancien centriste du Modem, désormais sympathisant du Front National.

La forme et le fond pour séduire l'électorat rural.

Le décor, champêtre : une cour de ferme, des tracteurs, un mur de paille et une remorque pour le podium, pour ce meeting il y a même l'odeur du fumier.

Le discours, pas tendre : elle décrit des territoires ruraux à l'abandon, des services publics qui disparaissent et des déserts médicaux qui s'étende Et l'austérité "dictée par l'Union Européenne" et appliquée par les dirigeants français comme principale responsable. L'Europe qui, selon elle, coûte cher à la France -9 milliards par an - et notamment aux agriculteurs. " 9 milliards qui vont aux agriculteurs roumains, bulgares ou polonais. Cet argent est le vôtre" dit-elle "je vous le rendrai !".

Elle propose également de réorienter les crédits de la politique de la ville vers les zones rurales, "ces milliards d'euros que l'on déverse dans les banlieues avec toujours autant de chômage, autant d'insécurité et autant de trafics de drogue".

Mais ce discours sur la ruralité n'a pas empêché Marine Le Pen de rappeler les classiques de son programme - principe de priorité nationale (soins, emploi, etc...) ou "le coût de l'immigration" - et de décocher de nombreuses flèches vers ses principaux concurrents : Emmanuel Macron, François Fillon et, nouvellement, Jean-Luc Mélenchon.