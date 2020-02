Pamiers : suivez notre débat entre les candidats aux municipales

Les cinq candidats au poste de maire à Pamiers débattent ce mardi soir en direct. Xavier Fauré, Jacques Laffargue, Daniel Mémain, Frédérique Thiennot et André Trigano nous donnerons leurs idées sur le logement, l'emploi, la sécurité et la revitalisation du centre-ville.

Les cinq candidats au poste de maire à Pamiers débattent ce mardi soir en direct de l'Hôtel de France, sur France Bleu Occitanie. Pamiers n'est pas la préfecture mais il s'agit de la plus grande ville de l'Ariège, en terme de population (15 000, 30 000 en prenant en compte l'agglomération). Quatre candidats et une candidate se présentent à l'élection municipale des 15 et 22 mars prochain.

Frédérique Thiennot, liste "Pamiers Autrement" liste SE

André Trigano, maire sortant, investi par La République en marche, liste "Union pour Pamiers"

Daniel Mémain, chef de file d'une liste de gauche et écologiste, liste "Pamiers Citoyenne"

Jacques Laffargue,conseiller départemental, liste "les Appaméens"

Xavier Fauré, la liste des adjoints qui n'ont pas souhaité repartir avec le maire sortant, liste "Ensemble Vivre Pamiers"

Les thématiques abordées

Les candidats seront invités à s'exprimer sur quatre grands thèmes : le renouvellement politique (André Trigano, maire sortant, a 94 ans), la revitalisation du centre-ville, la sécurité, le rayonnement de la ville. Pour écouter le direct, cliquez sur ce lien ou le player ci-dessous.