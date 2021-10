Parc éolien en baie de Saint-Brieuc : Fabien Roussel s'oppose au projet, "ça ne résout pas tout"

Le candidat communiste à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, est en Bretagne ce mercredi. Il participe à un rendez-vous participatif sous la Halle Martenot, à Rennes, animé par Ian Brossat, adjoint de la maire de Paris et son directeur de campagne. Un déplacement autour du thème de l'écologie et de l'environnement. Invité de France Bleu Armorique, Fabien Roussel est revenu sur la hausse des prix des carburants mais aussi le projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc, très contesté et qui fait l'objet d'une enquête menée par le parquet national financier.

On parle beaucoup en ce moment de la hausse des prix des carburants. On fait quoi pour changer la donne ? Le chèque énergie de 100 euros annoncé par le gouvernement n'est pas une solution pour vous ?

Fabien Roussel : C'est surtout pas à la hauteur. Mais pour tout vous dire, ça fait des semaines, des mois que nous nous battons pour avoir des mesures pour le pouvoir d'achat et donc ces 100 euros, bien sûr, nous disons que c'est toujours ça de pris pour les familles, les foyers qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et on est là le 27 du mois et pour beaucoup, c'est déjà difficile. Alors quand 100 euros arrivent, on les prend. Mais bien sûr que ce n'est pas suffisant.

Il faut des mesures beaucoup plus fortes que ces 100 euros qui sont distribués de manière un petit peu électorale.

Il y a deux barres symboliques qui viennent d'être dépassées : le prix du litre de fioul qui passe un euro, le prix de la baguette qui passe un euro. C'est vraiment une inflation forte qui pèse pour tous les Français, pour les entreprises. Et donc, il faut des mesures beaucoup plus fortes que ces 100 euros qui sont distribués de manière un petit peu électorale aussi, à six mois de l'élection présidentielle Il faut une vision pour la France, pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Il faut construire une alternative à la voiture, mais il faut aussi augmenter les salaires. Il faut augmenter les pensions de nos retraités. Ce sont les mesures fortes qui permettront de redonner du pouvoir d'achat aux Français.

Quand on parle écologie et environnement en Bretagne, on pense notamment à la construction d'un parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Vous y êtes favorable, vous ?

Non, parce que nous voyons bien qu'il y a de plus en plus de réticences à la construction de ces véritables murs de pylônes d'éoliennes qui obstruent l'activité des pêcheurs et aussi polluent les sous-sols marins, puisque ces blocs de béton armé qui vont aller s'enraciner dans nos fonds sous-marins vont aussi provoquer des dégâts.

Donc, on ne développe pas d'énergie renouvelable ?

Il faut prévoir dans notre pays, et en Bretagne, un bouquet énergétique qui permet de pouvoir utiliser toutes les productions d'énergie, d'électricité dont nous avons besoin. A terme, le véritable enjeu, c'est de se passer des énergies fossiles : le charbon, le pétrole, le gaz. Il va falloir en consommer le moins possible d'ici 2050. Ce sont les préconisations faites par le GIEC et il faut atteindre ces objectifs-là en France. Pour cela, il va falloir augmenter la production d'électricité provenant des énergies renouvelables, dont les barrages électriques, dont l'éolien. Donc, je ne suis pas contre l'éolien. Je dis juste que là où il y en a déjà beaucoup, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et d'ailleurs, il y a eu moins de vent l'année dernière et vous avez produit moins d'électricité en Bretagne. Donc on voit que ça ne résout pas tout.

Je ne suis pas contre l'éolien. Je dis juste que là où il y en a déjà beaucoup, ce n'est pas la peine d'en rajouter.

En revanche, il faut investir aussi dans des centrales nucléaires, les EPR nouvelle génération. Il faut investir dedans pour pouvoir pallier la fermeture programmée des centrales. Il faut aussi investir dans la centrale de Cordemais, qui est en Loire-Atlantique et qui doit répondre à l'équilibre électrique de l'ouest de la France et donc aussi du sud de la Bretagne. Et il y avait là un projet de reconversion de la centrale à charbon, qui pouvait aussi répondre à ces besoins. Donc, vous voyez, c'est tout un véritable bouquet énergétique qu'il faut savoir mettre en œuvre avec une grande ambition publique pour la France, mais aussi pour la Bretagne. Et c'est de cela dont je vais parler ce soir à Rennes. Et avec un seul opérateur public. C'est très important de nationaliser EDF et d'avoir un opérateur public pour conserver la maîtrise et la souveraineté de notre production d'électricité.

Vous êtes l'un des candidats déclarés à gauche, mais vous n'êtes pas le seul. Toujours impossible de faire une alliance avec le PS, avec Europe Ecologie-Les Verts ou avec Jean-Luc Mélenchon ?

Les idées que nous avons décidé de défendre, je parle là, par exemple, de l'électricité, nous avons une position nous à gauche unique, et nous disons qu'il va falloir investir dans les énergies renouvelables et dans les énergies nucléaires pour rendre l'électricité moins chère et décarbonée. Mais les valeurs que nous défendons aussi pour notre pays, pour l'unité des salariés du monde du travail, alors qu'en ce moment, tout est fait pour nous diviser en fonction de notre couleur de peau, de nos religions, de nos origines., ce projet que j'ai pour la France, ce pacte pour la France, pour le pouvoir d'achat, pour le monde du travail, pour la jeunesse qui vise à nous rassembler alors que la France est divisée, fracturée aujourd'hui, oui, il a vocation à être porté à rassembler largement la France. Et si aujourd'hui, nous devons nous rassembler à gauche, c'est justement derrière ce pacte pour des jours heureux. Nous avons besoin de jours heureux dans notre pays et la gauche, quand elle a été au pouvoir ces dernières années, elle a fortement déçu. Les Français en ont marre des politiques libérales d'austérité qui ont pu être menées ou par la droite ou par la gauche. Et il faut aujourd'hui rompre avec ces logiques libérales.