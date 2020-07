Parc naturel régional de la Brenne : deux candidats à la présidence, pour succéder à Jean-Paul Chanteguet

Le PNR de la Brenne va changer de président, après 30 ans dirigés par Jean-Paul Chanteguet. L'élection aura lieu le 18 septembre. Et il y a déjà deux candidats pour prendre la tête du parc naturel régional indrien.

Après 30 ans comme président du Parc naturel régional de la Brenne, Jean-Paul Chanteguet va passer la main. L'ancien maire du Blanc, ancien député socialiste, n'a pas été réélu lors des dernières municipales : il va donc quitter son poste à la tête du PNR. Il en était le président depuis sa création il y a 30 ans. Il faut donc lui trouver un remplaçant.

Deux candidats se lancent déjà dans la course. Laurent Laroche, réélu maire de Belâbre pour un second mandat, a annoncé sa candidature lors d'une conférence de presse ce vendredi 31 juillet. Il est soutenu par une dizaine d'élus locaux et de présidents de commissions au sein du PNR.

Face à lui, l'équipe municipale du Blanc présente un candidat, a appris France Bleu Berry. Il s'agit de Thibault Duval, actuel 4e adjoint, en charge de l'économie locale, du patrimoine, de la communication, du tourisme et des loisirs. D'autres candidats peuvent encore se déclarer jusqu'au moment de l'élection.

Comment se déroule l'élection ?

L'élection du nouveau président du comité syndical du PNR de la Brenne aura lieu le 18 septembre. Il sera choisi par 74 délégués : chacune des communes membres qui font partie du PNR envoie un ou deux élus, il y a également des élus du conseil départemental de l'Indre, du Conseil régional et des communautés de communes.

Le Parc naturel régional de la Brenne regroupe 51 communes, soit plus de 30.000 habitants, c'est-à-dire un Indrien sur sept. Il fonctionne avec un budget annuel de près de 2,5 millions d'euros.