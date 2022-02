Parfum de campagne lors du déplacement du ministre de l'Intérieur dans la Vienne

Poitiers, numéro 1 des villes où il fait bon télétravailler, c'est entendu. Poitiers, terre d'attractivité aussi pour les ministres ? La question se pose quand on sait qu'avec la venue de Gérald Darmanin ce vendredi, on dépasse la barre des 40 déplacements ministériels dans la Vienne depuis le début du quinquennat. Et ce n'est pas fini. Lundi, le secrétaire d'Etat en charge de la ruralité, Joël Giraud, est attendu dans le Montmorillonnais. Proximité de Paris grâce au TGV, terre de députés de la majorité, ville calme et accueillante... "Pour un déplacement sans encombre et sans stress, Poitiers, c'est l'idéal. Et ça nous change de Marseille..." lâche un conseiller, plus détendu qu'à l'accoutumée.

Gérald Darmanin dans les murs du lycée du Dolmen où des élèves ont participé à l'élaboration du nouvel uniforme de la police nationale. © Maxppp - Mathieu Herduin

La venue de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, n'a pas fait exception. Le patron de la place Beauvau a d’abord rendu visite aux élèves de BTS de la section mode du lycée du Dolmen à Poitiers. Ce sont eux qui ont co-signé le design des nouveaux polos et calos bleu roi de la police nationale. L’occasion pour le premier flic de France de rappeler que 90% de la production des uniformes de la police a été relocalisée en France. "Et l'an prochain, ce sera 100%".

Le commissariat des Trois-Cités, retour vers le futur

Direction ensuite le commissariat annexe du quartier des Trois-Cités pour Gérald Darmanin, quartier réputé difficile de Poitiers. Echanges et petit café avec les policiers. Pour constater que depuis l'an passé, "plus de la moitié des plaintes" sont faites en ligne. La numérisation de la police, un chantier qui accélère. "Vous aurez bientôt de nouveaux téléphones Néo, vous pourrez visionner dessus les images de votre caméra après une interpellation, le transfert se fera en Bluetooth. D'ici deux ans, les radios et les talkies vont disparaître, tout sera sur le téléphone".

Gérald Darmanin partage le café avec des policiers aux Trois-Cités. © Maxppp - Mathieu Herduin

En attendant la police du futur, petit coup d'œil par la fenêtre, pour constater qu'ici, les policiers roulent toujours avec un Kangoo blanc. "Les 5008 ne sont toujours pas arrivés" demande le ministre ? "On doit en recevoir cinq prochainement" répond un haut-gradé. "J'espère qu'il y en aura un pour les Trois-Cités !" lui rétorque le ministre.