Emmanuel Macron s'est rendu ce mardi au Stade de France et à Villetaneuse pour faire le point sur les infrastructures à construire en Seine-Saint-Denis, six ans avant les Jeux olympiques de 2024. Il a fait face aux attentes des élus et du monde sportif.

Seine-Saint-Denis, France

Emmanuel Macron était ce mardi après-midi en Seine-Saint-Denis pour évoquer les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Il a d'abord réuni, au Stade de France, à Saint-Denis, un comité interministériel olympique pour faire le point sur le projet avant de se rendre à Villetaneuse, au gymnase Jesse Owens, pour une visite au monde sportif du 93. La visite intervient alors que le tout nouveau COJO, comité d'organisation des jeux, tiendra son premier conseil d’administration vendredi au Bourget.

Des ouvrages à livrer dans "moins de six ans"

"Il faut que le 30 septembre 2023, on ait livré tous les ouvrages (...) c'est moins de six ans maintenant!" Le message des porteurs de la candidature et du président de la Solidéo, la société en charge de livrer les infrastructures (village olympique et centre aquatique à Saint-Denis, village des médias au Bourget) est clair : 2024 c'est demain. Pas de réponse d'Emmanuel Macron, lors de cette présentation, mais lors du comité interminstériel olympique, il invite à surveiller particulièrement les délais et les coûts.

Peu après, à Villetaneuse, il s'offre un bain de foule, parmi les jeunes sportifs du département, vantant ses mérites, dans un petit discours. "Est ce que vous connaissez l'endroit qui, en France, est le plus jeune, le plus cosmopolite, où on crée le plus d'entreprises? C'est ça la Seine-Saint-Denis!" lâche-t-il devant les élus du département.

Inquiétudes et questions des acteurs sportifs

Il fait face aussi aux questions des acteurs sportifs du département. "Nous attendons la piscine de Noisy-Bondy, site d'entraînement pour le water polo" interpelle ainsi Julie Eissen, présidente du cercle des nageurs noiséens, à Noisy-le-Sec : "à ce titre, ne pas trop différer la ligne 15-Est après 2025 serait vraiment un super coup de pouce pour boucler le financement de cette opération". Cette ligne, qui doit relier Saint-Denis à Noisy a été reportée à 2030, comme l'a annoncé le premier ministre Edouard Philippe la semaine dernière.

Un peu plus tôt, Patrick Braouezec, président de Plaine Commune, le territoire qui réunit Saint-Denis et les villes voisines lui avait fait part de ses inquiétudes sur le financement du franchissement des voies ferrées entre le carrefour Pleyel et le Stade de France.

Emmanuel Macron promet de "désenclaver nombre de territoires en Seine-Saint-Denis"

Emmanuel Macron ne répond pas directement mais insiste sur l'importance de l'héritage pour le département. "On va désenclaver nombre de territoires, en Seine-Saint-Denis : il y aura le cœur vibrant de plusieurs infrastructures qui ensuite resteront et vont transformer le visage de ce territoire" explique-t-il devant le public du gymnase. Pas plus de précisions sur les délais et les contraintes : les journalistes présents pour cette visite n'ont pas pu lui poser de questions.