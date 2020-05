Paris : Anne Hidalgo envisage une "circulation alternée" si le trafic est "trop intense" après le 11 mai

"Il en va de la santé des Parisiens et des habitants de la métropole". Les mots de la maire PS de Paris Anne Hidalgo, dans une interview à nos confrères du Journal du Dimanche (JDD), qui envisage de demander une "circulation alternée" si le trafic automobile redevient "trop intense" après le déconfinement ce lundi 11 mai.

Pour la maire de Paris, candidate à sa propre succession, le retour en masse des voitures et autres véhicules aurait pour effet "_(d'augmenter) le niveau de pollution atmosphérique_, laquelle est déjà responsable de 48.000 morts par an en France et 6.500 dans le Grand Paris". Anne Hidalgo ajoute par ailleurs que la pollution atmosphérique a pour effet d'entraîner "une accélération de la propagation du coronavirus", qui assure qu'"on aggraverait la crise sanitaire si on laissait les voitures revenir".

Des rues de la capitale bientôt entièrement piétonnisées

En plus de la création ces derniers jours de 50 kilomètres de pistes cyclables provisoires, Anne Hidalgo ajoute que plusieurs rues parisiennes seront entièrement piétonnisées, parmi lesquelles "Petits-Champs, Monsigny, Mouffetard, Faubourg-Saint-Denis, Aligre, ou au Carrousel du Louvre". L'édile ajoute également que les "_rues autour des écoles pourront aussi être fermées aux voitures_, aux heures d'entrée et de sortie des enfants" et ce "de façon permanente".

Télétravail favorisé et rassemblements à empêcher

Dans cette interview, Anne Hidalgo juge "indispensable" de poursuivre le travail à distance quand les entreprises le peuvent. Si cela n'est pas possible, la maire de Paris invite les employeurs à instaurer "des horaires de travail décalés".

Autre point abordé : les parcs et jardins. Même si la maire de Paris en avait demandé la réouverture, ceux-ci resteront porte close demain. "_Je poursuis les discussions afin d'_obtenir une dérogation adaptée pour Paris", indique Anne Hidalgo au JDD. La maire propose ainsi de "prendre des mesures pour éviter les pique-niques, les regroupements sur les pelouses ou l'accès aux aires de jeu. Nous pouvons aussi mettre en place un système avec des jauges maximales pour limiter le nombre des promeneurs. Le port du masque y serait obligatoire".

Anne Hidalgo craint en effet que "des attroupements dans les rues ou sur les trottoirs" ne se créent si on ne rouvre pas "rapidement les parcs et les jardins".