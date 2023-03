Paris : Anne Hidalgo promet 1,2 milliard d'euros d'investissements supplémentaires d'ici 2026

Anne Hidalgo promet "d'accélérer" les investissements d'ici la fin de son mandat – en 2026 –"pour préparer l’avenir et respecter la trajectoire dessinée par nos deux boussoles : la solidarité et le climat". Lors d'un point-presse organisé ce lundi 13 mars, la maire de Paris a annoncé une "augmentation de 400 millions de plus par année par rapport aux rythmes sur lesquels nous nous étions engagés". L'édile assure que la hausse de 52% de la taxe foncière permettra à la mairie d'investir 1,2 milliard d'euros supplémentaires d'ici quatre ans.

ⓘ Publicité

La mairie veut "développer une offre de logement accessible"

"Le détail de ces investissements sera décliné à l'occasion du budget supplémentaire" en juillet, a indiqué le premier adjoint (PS) Emmanuel Grégoire. Mais la Ville annonce déjà une enveloppe de 16,9 millions d'euros pour construire ou rénover des crèches.

Avec l'objectif de 40% de logements sociaux et abordables à l'horizon, *"l'effort en matière de logement sera historique", s'*est réjoui l'adjoint (PCF) au logement Ian Brossat. Selon l'adjoint à la construction, Jacques Baudrier – autre élu communiste – l'enveloppe supplémentaire va permettre le doublement, de 200 à 400 millions par an, du budget dédié à l'acquisition du bâti existant pour le convertir en logements sociaux ou "abordables".

"Accélérer la révolution écologique"

Pour faire face aux enjeux climatique, la maire de Paris annonce une enveloppe de 59,8 millions d'euros pour la rénovation des bâtiments thermiques en 2023. 5.000 logements sociaux seront rénovés chaque année et 40.000 logements privés bénéficieront tous les ans du dispositif "Éco-Rénovons Paris". 20 nouvelles "rues aux écoles" seront aménagées cette année "pour un budget de 16 millions d'euros".

Par ailleurs, la Ville prévoit un budget de 50 millions d'euros en 2023 pour l’entretien des parcs et jardins et à la renaturation des quartiers : "rénovation des espaces verts des Champs-Élysées et du parc André-Citroën, 30 cours Oasis, aménagement et végétalisation du parvis de Notre-Dame, végétalisation de 100 hectares de murs et toitures, création de parcs aux portes de Vincennes et Python-Duvernois dans le 20e arrondissement", détaille la municipalité.

Parmi ses objectifs à l'horizon 2050, la mairie se fixe ainsi celui de 20% des toits équipés de panneaux photovoltaïques. "Nous continuerons à donner plus de place à la nature en doublant le nombre d'arbres plantés", affirme aussi Anne Hidalgo.

Des élus écologistes ont boycotté le point-presse

Critiqué par l'opposition de droite sur la gestion de la dette, qui doit s'établir à 7,9 milliards d'euros fin 2023, l'adjoint socialiste aux finances Paul Simondon souligne que "l'autofinancement atteint 85% de notre capacité d'investissement" et que la trajectoire de désendettement passe désormais "sous les dix ans".

Pas de quoi convaincre les élus écologistes, dont certains sont adjoints d'Anne Hidalgo, qui ont boycotté ce point-presse "car les premiers éléments ne donnaient aucune garantie", a expliqué à l'AFP l'élu EELV Jérôme Gleizes. "À ce stade, nous ne connaissons que 2,59 milliards d'investissement sur les 10,6" prévus au total d'ici la fin du mandat, "et ces 2,59 milliards sont flous", ajoute Jérôme Gleizes dont le groupe réclame depuis plusieurs mois un plan d'investissement de la mandature (PIM).