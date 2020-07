Carine Rolland occupait jusqu’alors les fonctions d’adjointe à la Maire de Paris en charge de la ville du quart d’heure. Elle cumulera les deux fonctions. Et tentera de faire oublier la démission douloureuse de Christophe Girard.

Paris : Carine Rolland est nommée adjointe à la culture et remplace Christophe Girard

C'est un signe fort envoyé par Anne Hidalgo : une femme succède donc à Christophe Girard, poussé à la démission le 23 juillet dernier par des associations féministes. La maire de la capitale l'a annoncé par communiqué ce mardi 28 juillet. Carine Rolland occupait jusqu’alors les fonctions d’Adjointe à la Maire de Paris en charge de la ville du quart d’heure, fonction qu’elle continuera à porter conjointement avec Patrick Bloche, en charge, notamment, des affaires scolaires.

Anne Hidalgo salue "l’engagement de terrain sans faille de Carine Rolland, qui l’amènera à concevoir et piloter une politique culturelle engagée au service des Parisiennes et des Parisiens, dans le respect des valeurs structurantes de notre action politique, qui sont autant d’enjeux pour l’action culturelle de demain : la proximité, l’éducation, les liens entre amateurs et professionnels, l’accessibilité, les solidarités, l’économie circulaire…".

Cette nomination intervient dans un contexte tendu, alors que la majorité s'est divisée entre les écologistes qui réclamaient la démission de Christophe Girard, entendu comme témoin dans l'affaire Matzneff, et la majorité socialiste qui lui apportait son soutien. Carine Rolland avait d'ailleurs soutenu son prédécesseur :

Une élue du XVIIIe pour remplacer un élu du XVIIIe

Diplômée de l’Institut d’Études Politique de Rennes, Carine Rolland est élue depuis 2008 dans le 18e arrondissement de Paris, au sein duquel elle fut d’abord adjointe de Daniel Vaillant en charge de la culture (2008-2014) puis première adjointe en charge des affaires générales, de la culture et du patrimoine d’Éric Lejoindre (2014-2020).

En parallèle, elle a mené une carrière de cadre dans les domaines du marketing et de la communication au sein de diverses entreprises de médias (Groupes Lagardère, Bauer Médias, Metronews). Elle exerçait en tant que consultante spécialisée en communication et démarches participatives depuis 2017.