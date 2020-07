Paris : David Belliard, adjoint EELV aux transports veut faire "un Paris 100% cyclable"

A Paris, la nouvelle équipe municipale est au complet. 37 adjoints autour d'Anne Hidalgo, la maire socialiste réélue avec l'aide des verts. Parmi les nouveaux entrants, David Belliard, chef de file Europe Ecologie les Verts à Paris, et désormais adjoint en charge de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie. Invité de France Bleu Paris, ce lundi, David Belliard s'est dit "très content" de son porte-feuille, lui qui a mené campagne sur la transformation de l'espace public.

"Aujourd'hui Paris, c'est 50% de l'espace qui est dédié à la voiture individuelle, ce n'est plus possible", explique celui qui veut faire de la capitale, une ville "100% cyclable". "Ca veut dire pérenniser les pistes sanitaires temporaires, des pistes cyclables sécurisées partout à paris pour les adultes et les enfants", explique David Belliard.

Trop de pollution, trop de bruit

Et les automobilistes dans tout ça ? "Une partie de la révolution face au changement climatique passera par une forte diminution de l'usage de la voiture", assume David Belliard, qui insiste"on ne peut plus continuer à utiliser sa voiture individuelle comme on le faisait il y a 30 ou 40 ans, il y a trop de pollution, trop de bruit, il faut que nous changions." Il souhaite ainsi "proposer des alternatives aux automobilistes", notamment avec "un fort investissement dans les transports en commun pour faire que celles et ceux qui n'habitent pas à paris, puissent se rendre à leur travail dans de meilleures conditions, et nous allons travailler avec la région à cette question".

La piétonnisation devant les écoles ?

"Ca se fera !", assure l'adjoint EELV. "Je veux que les enfants puissent aller et vivre dans leurs écoles en toute sécurité, sans risque de se faire renverser, sans avoir à respirer un air trop pollué, parce qu'aujourd'hui il y a 300 écoles qui présentent des niveaux de pollution de l'air extrêmement élevés."

Une équipe XXL avec 37 adjoints

La nouvelle équipe municipale en place pour les six prochaines années est élargie à 37 adjoints au total, dont cinq issus des verts, soit seize de plus que l'équipe sortante. 37 adjoints, c'est aussi plus que le gouvernement actuel (en attendant le remaniement ce lundi), est-ce trop ? David Belliard estime qu'il faut des moyens pour "mener une politique très ambitieuse pour Paris", mais assure que des "efforts sur la question des collaborateurs, des moyens" seront faits.