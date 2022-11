Paris : Gabriel Attal dénonce un système "de Ponzi" à la mairie, Anne Hidalgo va porter plainte

De nouvelles tensions entre le gouvernement et la mairie de Paris : ce mercredi 23 novembre, la maire de Paris Anne Hidalgo annonce que la Ville va porter plainte pour diffamation contre le ministre en charge des Comptes publics, Gabriel Attal. En cause, des propos tenus par le ministre le matin-même sur France Inter . Dans la matinale, Gabriel Attal a dénoncé le principe des loyers capitalisés mis en place par la Ville de Paris entre 2015 et 2022, un "système délirant" selon lui.

Un fonctionnement légal

"Quand je suis arrivé au ministère du Budget, j'ai découvert qu'il y avait un système absolument délirant, appelé 'loyers capitalisés' qui avait été mis en place de manière dérogatoire sous François Hollande [...] et qui a autorisé la Ville de Paris à endetter la ville en préemptant des logements, en demandant à des bailleurs de les convertir en logements sociaux, et en contrepartie en demandant à ces bailleurs sociaux de verser à la Ville des décennies de loyers à venir pour que la ville puisse équilibrer son budget de fonctionnement."

Le ministre l'admet lui-même, ce fonctionnement n'a rien d'illégal. "Anne Hidalgo a négocié avec le gouvernement de l'époque une dérogation". Mais Gabriel Attal dit y avoir mis "parce que ce n'est pas sain. La vérité c'est qu'il y a aujourd'hui un milliard d'euros d'endettement en plus pour la Ville de Paris lié à ce système." De son côté, la mairie affirme y avoir renoncé de son propre chef cette année.

"Ça relève du Ponzi"

"Honnêtement, ça relève du Ponzi", accuse le ministre, faisant référence à l'escroquerie de la pyramide de Ponzi, montée par le financier Bernard Madoff. "Il n'est pas question de comparer", nuance-t-il quelques secondes plus tard. Mais l'accusation ne passe pas auprès de la mairie de Paris. "Il s'agit à l'évidence d'un mensonge extrêmement grave qui met en cause la probité et l'image de la Ville, de ses élus et de ses fonctionnaires", réagit Anne Hidalgo dans un communiqué.

Sur le système de loyers capitalisés, "les services du ministère des Finances ont formellement validé sa mise en œuvre chaque année", affirme la maire de Paris, avant de rappeler les contraintes budgétaires et baisses de dotations qui pèse sur la ville. "Pour Paris, c'est 500 millions d'euros de recettes en moins en 2023", affirme Anne Hidalgo, avant d'appeler la Première ministre "à faire cesser la diffusion de ces 'fake news' énoncées en toute connaissance de cause".