Paris - Ile-de-France : c'est la région en France qui a le plus voté pour Emmanuel Macron

La victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle est sans appel en Ile-de-France et à Paris. Déjà arrivé en tête au premier tour, il survole littéralement le second tour dans notre région. Au niveau national, notre région est celle qui a le plus voté pour Emmanuel Macron. Le candidat d'"En Marche" rassemble 78,72% des voix pour les sept départements franciliens et il obtient 89,68% des voix à Paris.

Emmanuel Macron en tête dans tous les départements franciliens

Dans les Yvelines, Emmanuel Macron obtient 77,15% des voix. Dans le Val-d'Oise, il rassemble 72,53% des suffrages. En Seine-Saint-Denis, il cumule 78,81 des voix. Dans les Hauts-de-Seine, il est à 85,65%. En Essonne, il remporte 72,18%, dans le Val-de-Marne, 80,32% et 63,86 en Seine-et-Marne.

A Paris, Emmanuel Macron obtient 89,68% des suffrages. Il est en tête dans tous les arrondissements.

