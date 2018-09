Paris, Île-de-France, France

Airbnb pourrait être chassé du centre de Paris. La plateforme de location de logements touristiques sur internet connait un énorme succès auprès des propriétaires de logements parisiens. La Mairie de Paris a déjà pris des mesures (limitation à 120 jours par an et par logement, et obligation d'avoir un numéro d'enregistrement) pour encadrer cette activité qui explose mais pour Ian Brossat, adjoint chargé du logement, ce n'est pas suffisant.

Face à "l'explosion des locations illégales" et au "manque de logements", il estime qu'il faut aller plus loin.

Un logement sur quatre ne sert plus à loger des Parisiens" - Ian Brossat

L'élu parisien a demandé jeudi aux législateurs d'interdire des locations d'appartements entiers via Airbnb dans les quatre premiers arrondissements de Paris. Il souhaite aussi l'interdiction de l'achat de résidence secondaire dans la capitale.

Il affirme qu'en 2014, selon l'Insee, Paris comptait "environ 107.000 logements secondaires sur 1,1 million de logements à Paris". "Est-ce qu'on veut que Paris soit une ville accessible aux classes moyennes ou une cour de récréation pour des milliardaires saoudiens ou américains ?", se demande l'élu.

Paris pourrait se vider de ses habitants

Ces mesures, "qui n'engagent pas la maire de Paris Anne Hidalgo" précise Ian Brossat, supposent un changement législatif qu'il espère voir adopter lors des débats sur la loi logement Elan à l'automne.

Pour Ian Brossat, "si on ne fait rien dans le centre, il n'y aura plus d'habitant: comme sur l'île Saint-Louis, on va finir par avoir un nombre d'habitants en déclin, des commerces de bouche transformés en boutique de fringues ou de souvenirs". "On sera dans un musée à ciel ouvert !", dit-il.