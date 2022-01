Paris : La maire du 5e lance "Vis ma vie de maire" pour montrer son quotidien

L'opération s'appelle comme la célèbre émission de télévision : "Vis ma vie de maire". La maire (divers droite) du cinquième arrondissement de Paris, Florence Berthout, invite les habitants de l'arrondissement à la suivre dans ses rendez-vous un vendredi après-midi par mois. La première édition s'est tenue ce vendredi 28 janvier, avec deux volontaires.

Laura, 31 ans, et Nadia, 52 ans, ont ainsi découvert le quotidien de l'élue et son agenda très chargé : Elles ont d'abord déjeuné ensemble rapidement, puis sont allées à un club de seniors boulevard de Port-Royal, à une "tournée propreté" à Jussieu - la maire et ses équipes en mènent régulièrement pour inspecter l'état des rues. Direction ensuite le théâtre de la Huchette pour une réunion avec les acteurs culturels, suivi d'une "tournée sécurité" - entre autres rendez-vous.

Florence Berthout explique que cette opération vise à rapprocher les élus et les administrés. "A un moment où la politique est très décriée - même si les maires sont un peu à part, c'est très important de montrer en direct comment on agit pour ses concitoyens", estime la maire du 5e.

Une opération mensuelle

C'est justement la défiance et les violences actuelles envers les élus qui ont poussé Nadia à s'inscrire. Cette habitante du 5e voulait aller au delà des préjugés : "l'image d'Epinal, c'est que les maires sont là pour s'en mettre plein les poches. Et avec toutes les agressions des élus, _j'ai voulu découvrir la journée type d'un maire_. C'est très initiatique", conclut Nadia.

C'est un métier difficile, il faut se lever tous les matins et être sur les chapeaux de roues dès 6h30. Je ne pense pas que j'obterais pour le métier de maire.", sourit Nadia, 52 ans.

Au fil de l'après-midi, Nadia et Laura ont pu aussi poser plein de questions et comprendre les rôles distincts des équipes de la mairie de l'arrondissement et de la ville de Paris. Par exemple, elles ont appris que les services de la voirie ne peuvent pas reboucher "tout simplement" les nids-de-poule sur les routes. "Il faut en réalité refaire toute le tronçon de la chaussée et respecter des budgets", précise Laura.

Toutes deux s'étaient inscrites par email après avoir vu l'annonce de l'opération dans le magazine de la mairie du 5e arrondissement, en décembre. La mairie reçu de nombreuses candidatures et a procédé à un tirage au sort.

La prochaine édition de "Vis ma vie" de maire du 5e se tiendra en février. Pour participer, les habitants de l'arrondissement doivent envoyer une petite lettre de motivation par email à l'adresse contactmairie05@paris.fr .

L'annonce de l'opération "Vis ma vie" de maire, dans le magazine d'information du 5e arrondissement de décembre 2021 - Capture d'écran