Paris, le grand débat : que retenir de la soirée ?

C'était le dernier débat avant le premier tour des élections municipales de dimanche. Les sept principaux candidats à la mairie de Paris étaient réunis aux micros de France Bleu Paris, franceinfo et France Île-de-France ce mardi. Revivez cette soirée.

Les premières mesures des candidats s'ils étaient élus

La piétonisation des abords des écoles pour David Belliard. "Je veux faire une ville pour les enfants", a déclaré la tête de liste soutenue par Europe Ecologie-Les Verts David Belliard. "Quand je vois des enfants jouer dans la rue, j'ai toujours peur qu'ils soient percutés par une voiture, et je veux qu'à Paris les enfants puissent se déplacer en toute sécurité, et notamment à vélo. [...] J'ai la conviction que nous pouvons donner aux enfants un autre horizon que celui des pots d'échappement."

"Je veux faire une ville pour les enfants", a déclaré la tête de liste soutenue par Europe Ecologie-Les Verts David Belliard. "Quand je vois des enfants jouer dans la rue, j'ai toujours peur qu'ils soient percutés par une voiture, et je veux qu'à Paris les enfants puissent se déplacer en toute sécurité, et notamment à vélo. [...] J'ai la conviction que nous pouvons donner aux enfants un autre horizon que celui des pots d'échappement." Soutenir l'économie mise à mal par le coronavirus pour Anne Hidalgo . "Notre ville va être très largement impactée par la crise du coronavirus, et notre économie aussi", a prévenu la maire sortante soutenue par le PS, le PCF, Place Publique et Génération.s. "La première mesure que je prendrai, c'est de soutenir massivement par un plan d'action très important l'activité de nos commerçants, de nos artisans, de celles et ceux qui travaillent dans le spectacle, les salles, les artistes."

. "Notre ville va être très largement impactée par la crise du coronavirus, et notre économie aussi", a prévenu la maire sortante soutenue par le PS, le PCF, Place Publique et Génération.s. "La première mesure que je prendrai, c'est de soutenir massivement par un plan d'action très important l'activité de nos commerçants, de nos artisans, de celles et ceux qui travaillent dans le spectacle, les salles, les artistes." Sécurité et propreté pour Rachida Dati. "J'ai une grande ambition : c'est de réparer le quotidien des Parisiens", a assuré Rachida Dati, candidate soutenue par Les Républicains. "La sécurité explose, Paris est de plus en plus sale, on y vit de plus en plus mal. Je mettrai en place la police municipale armée. Je convoquerai l'ensemble des agents de la propreté dont je réorganiserai la direction pour que Paris soit propre 24h/24 et 7 jours sur 7."

La propreté pour Agnès Buzyn . "Je voudrais d'abord réorganiser très rapidement la propreté à Paris", a déclaré la candidate LREM Agnès Buzyn. "Je la décentraliserai à tous les maires d'arrondissement". Agnès Buzin a aussi détaillé la "création de la police de proximité, une police armée, formée". Elle a enfin énoncé une "règle verte" : "Plus aucun projet à Paris ne sera autorisé s'il ne répond pas à l'urgence climatique". Enfin, Agnès Buzyn lancera "le grand service de protection et de maintien à domicile des personnes âgées".

. "Je voudrais d'abord réorganiser très rapidement la propreté à Paris", a déclaré la candidate LREM Agnès Buzyn. "Je la décentraliserai à tous les maires d'arrondissement". Agnès Buzin a aussi détaillé la "création de la police de proximité, une police armée, formée". Elle a enfin énoncé une "règle verte" : "Plus aucun projet à Paris ne sera autorisé s'il ne répond pas à l'urgence climatique". Enfin, Agnès Buzyn lancera "le grand service de protection et de maintien à domicile des personnes âgées". Le référendum d'initiative citoyenne pour Danielle Simonnet . "La première mesure, c'est l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne local (RIC)", a annoncé Danielle Simonnet, tête de liste de La France insoumise. "Parce qu'à l'instar de la brutalité du 49.3, à Paris aussi beaucoup de mesures sont prises sans les Parisiennes et les Parisiens, comme les Jeux olympiques, la tour Triangle ou la gare du Nord."

. "La première mesure, c'est l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne local (RIC)", a annoncé Danielle Simonnet, tête de liste de La France insoumise. "Parce qu'à l'instar de la brutalité du 49.3, à Paris aussi beaucoup de mesures sont prises sans les Parisiennes et les Parisiens, comme les Jeux olympiques, la tour Triangle ou la gare du Nord." La propreté pour Serge Federbusch . "Les fondamentaux, c'est d'abord la propreté", a estimé le candidat soutenu par le Rassemblement national Serge Federbusch. "Mon ambition, c'est, en un an, de retrouver la propreté à Paris. Le maire doit prendre en charge directement ce sujet. On doit faire évoluer le statut pour lutter contre l'absentéisme et récompenser les agents quand ils travaillent bien."

. "Les fondamentaux, c'est d'abord la propreté", a estimé le candidat soutenu par le Rassemblement national Serge Federbusch. "Mon ambition, c'est, en un an, de retrouver la propreté à Paris. Le maire doit prendre en charge directement ce sujet. On doit faire évoluer le statut pour lutter contre l'absentéisme et récompenser les agents quand ils travaillent bien." La sécurité des femmes pour Cédric Villani . "La toute première mesure aura trait à la sécurité. Je pense particulièrement à la sécurité des femmes qui trop souvent se sentent en insécurité dans certains quartiers de Paris", a détaillé le candidat dissident LREM Cédric Villani. "Je déclinerai pour cela un plan en quatre volets : d'une part, une police municipale qui sera formée pour lutter contre les harcèlements sexistes, une application qui permettra de signaler les harcèlements sexistes, un éclairage plus intelligent des trottoirs, et un service de navettes disponible 24h/24 7 jours sur 7 à la demande pour pouvoir être utilisé en particulier par les femmes qui rentrent seules tard le soir."

. "La toute première mesure aura trait à la sécurité. Je pense particulièrement à la sécurité des femmes qui trop souvent se sentent en insécurité dans certains quartiers de Paris", a détaillé le candidat dissident LREM Cédric Villani. "Je déclinerai pour cela un plan en quatre volets : d'une part, une police municipale qui sera formée pour lutter contre les harcèlements sexistes, une application qui permettra de signaler les harcèlements sexistes, un éclairage plus intelligent des trottoirs, et un service de navettes disponible 24h/24 7 jours sur 7 à la demande pour pouvoir être utilisé en particulier par les femmes qui rentrent seules tard le soir." La réouverture des voies sur berge pour Marcel Campion. "Tout de suite, j'ouvre les berges et les tunnels en semaine", a assuré de son côté le candidat Marcel Campion, qui n'était pas présent au débat mais qui a été interrogé juste avant pour qu'il puisse livrer ses priorités. "Je nettoie la ville qui est très sale et je dératise. Et tout de suite on s'occupe de la sécurité et on enlève tous ces travaux qui servent à rien."

"Je ne suis pas votre élève madame Hidalgo" lance Rachida Dati interpellée sur la question du parc social

"Je ne suis pas votre élève madame Hidalgo", a répondu Rachida Dati à Anne Hidalgo qui lui demandait quel était le revenu moyen d'un ménage avec deux enfants habitant dans le parc social à Paris. "Il est au-dessus de la moyenne nationale", a répondu la candidate LR avant d'être interrompu par Anne Hidalgo : "Je vous donne le chiffre puisque vous ne le connaissez pas." Cette remarque a agacé Rachida Dati qui a rétorqué : "Je ne suis pas votre élève madame Hidalgo."

Le revenu moyen d'un ménage avec deux enfants habitant dans le parc social à Paris est de "3 000 euros", a lancé Anne Hidalgo "c'est ça la réalité". Mais Rachida Dati estime que "ce n'est pas la majorité des locataires." Les classes moyennes représentent "moins d'un tiers du parc social", selon la candidate LR. "C'est faux", a répondu Anne Hidalgo.

Rachida Dati lors du dernier débat des candidats à la mairie de Paris. © Maxppp - olivier corsan

Alliance et report de voix au second tour : "On n'est pas à Koh-Lanta", lance Rachida Dati à Agnès Buzyn

Agnès Buzyn, elle, a démenti toute alliance en vue du second tour des municipales dans certains arrondissements avec les listes qui soutiennent Rachida Dati. "S'il y des alliances au deuxième tour, ce serait sur la base d'un projet", a déclaré la candidate LREM, évoquant des points "d'accord" sur "l'écologie avec Cédric Villani et David Belliard". "Quel mépris !", a rétorqué Rachida Dati. "On n'est pas à Koh-Lanta. Ce ne sont pas des alliances entre vous, et à qui vous donnez le collier d'immunité".

"C'est un déni de démocratie, c'est un mépris des Parisiens. Vous allez jouer l'élection dans leur dos ?", a demandé la candidate Les Républicains. La passe d'armes s'est poursuivie entre Agnès Buzyn et Rachida Dati. "J'ai pris des risque, j'ai quitté un poste de ministre pour m'engager pour ma ville", a lancé Agnès Buzyn. "Vous avez déjà un poste de secours au cas ou", a retorqué Rachida Dati accusant l'ex-ministre de la Santé de lorgner sur le poste de Défenseure des droits. "Comment vous vous permettez ?", s'est offusquée Agnès Buzyn.

"Ce soir je reçois plein de compliments", a lancé Cédric Villani

Plusieurs candidats à la mairie de Paris ont aussi expliqué, lors de ce grand débat sur les municipales, être d'accord avec des propositions du candidat dissident LREM Cédric Villani. Ils ont été nombreux notamment à valider l'utilisation de l'intelligence artificielle - chère au mathématicien- pour gérer les questions de circulation ou de gestions des déchets. La candidate LREM à la mairie de Paris Agnès Buzyn a plusieurs fois fait des appels du pied au candidat dissident LREM. "Avec Cédric Villani, je pense que nous avons cette vision de la ville lumière qui illumine les autres", a déclaré l'ancienne ministre de la Santé.

"Ce soir je reçois plein de compliments", a lancé Cédric Villani, évoquant son "projet ambitieux pour Paris". Mais "il manque quelques morceaux" à ce programme, a répondu Agnès Buzyn, notamment "sur les aspects sociaux". "On a l'impression depuis tout à l'heure que chacun cherche à attirer l'autre macroniste", a ironisé la candidate LFI Danielle Simonnet. "Soyez rassurés, nous nous resterons la liste 100% sans macroniste."