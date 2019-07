Paris : Mounir Mahjoubi renonce à être candidat à l'investiture LREM pour les municipales

L'ancien secrétaire d'Etat Mounir Mahjoubi a annoncé mercredi son retrait de la course à l'investiture de La République en marche en vue des municipales de l'an prochain à Paris. Il soutiendra désormais la candidature du mathématicien et député de l'Essonne Cédric Villani.

Paris, France

Mounir Mahjoubi annonce ce mercredi dans une interview accordée au journal le Parisien qu'il renonce à être candidat à l'investiture de la République en marche dans la perspective des élections municipales de mars prochain. Le député de Paris, ancien secrétaire d'Etat se retire au profit du mathématicien et député de l'Essonne Cédric Villani. "Comme on porte les mêmes valeurs, il ne fallait pas gâcher les choses et être capable de les faire entendre le plus fort possible", explique l'ex-secrétaire d'Etat au Numérique, qui a quitté le gouvernement fin mars pour se consacrer à la campagne.

Il reste cinq candidats à la candidature qui seront auditionnés le 9 juillet par la Commission nationale d'investiture de LRem : le favori Benjamin Griveaux, Cédric Villani, Anne Lebreton, Hugues Renson et Antonio Duarte.