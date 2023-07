Paris : soupçons de viol sur le Champ-de-Mars, des élus de droite demandent à "fermer le parc le soir"

Deux hommes ont été interpellés jeudi matin "dans le cadre d'une enquête de flagrance diligentée du chef de viol en réunion", pour des faits "commis au préjudice d'une femme, touriste, d'origine mexicaine", indique à l'AFP le Parquet de Paris. Leur garde à vue a été levée, trois autres individus sont actuellement recherchés. Une affaire qui a fait réagir la droite. "Combien d'agressions sexuelles et de viols attend Anne Hidalgo avant d'accepter de fermer le Champ-de-Mars la nuit pour que les parisiens et les touristes soient en sécurité ?", a demandé sur Twitter la maire du 7e arrondissement, Rachida Dati.

"Le Champ-de-Mars, c'est une fréquentation de 25 millions de personnes par an, soit environ 50.000 par jour, on retrouve les chiffres d'avant-Covid", rappelle de son côté Olivier Le Quéré, adjoint à la maire du 7e arrondissement de Paris, en charge de la sécurité, pour France Bleu Paris. "On ne va pas se mentir, il y a des soucis de sécurité."

"Mme Dati demande depuis 2021 une fermeture, au moins le soir, du Champ-de-Mars. Pour l'instant, cette demande n'a reçu aucun écho de la part de la Mairie de Paris, qui je le rappelle, est 'propriétaire' du Champ-de-Mars." Parmi les avancées obtenues, l'installation d'un PAM, un poste d'accueil mobile, mais cela reste insuffisant pour l'élu.

Une sécurité privée, "un complément" demandé par Rachida Dati

Si Olivier Le Quéré concède qu'on "ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne", ce dernier indique que Rachida Dati a également demandé à la préfecture de police de pouvoir utiliser "une sécurité privée, un complément en quelques sortes", sans retour favorable de la part de la mairie de Paris pour l'heure.

"Il faudrait certainement des aménagements législatifs pour y avoir recours", affirme Olivier Le Quéré, qui regrette que les "seules avancées obtenues ne le soient qu'avec la préfecture de police et non la Mairie de Paris. Le Champ-de-Mars, ce ne sont pas les habitants du 7e arrondissement uniquement, ce sont aussi les Parisiens, les touristes du monde entier, il faut impérativement que la mairie s'implique dans la sécurisation, la tranquillisation de cet espace."