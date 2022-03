"Paris sous les bombes" : une vidéo-fiction choc permet au gouvernement ukrainien d'alerter les Occidentaux

Et si la guerre arrivait en France ? Et si Paris était bombardé ? Une vidéo choc montrant Paris sous les bombes permet au gouvernement ukrainien de renouveler son appel à l'aide. Cette vidéo, qui est réalisée comme si c'était des habitants qui filmaient, montrent des avions qui sillonnent le ciel de Paris, des quartiers bombardés, la tour Eiffel touchée avec une bande son où on entend des cris.

Un producteur de cinéma revendique la vidéo

Selon le journal le Monde la source de cette vidéo serait un réalisateur français vivant à Kiev. Olias Barco, qui est aussi scénariste et producteur de cinéma, a expliqué au journal que la vidéo était de lui et qu’elle n’était pas commandée par les autorités ukrainiennes. Le réalisateur parle d’un "film d’anticipation" destiné à "donner un électrochoc à l’Occident". "Ce n'est pas un film de propagande", dit-il. "Pour moi, nous sommes dans une troisième guerre mondiale et ce conflit va se généraliser", ajoute le cinéaste.

Un outil de communication pour le gouvernement ukrainien

Le gouvernement ukrainien s'en sert en tout cas pour communiquer et pousser l'Occident à agir. Alors que les Russes continuent de pilonner les villes ukrainiennes et que Kiev est de plus en plus en danger, le président ukrainien demande toujours la fermeture de l'espace aérien de son pays pour empêcher le survol des avions russes.

L'Ukraine met en garde l'Occident sur une guerre qui pourrait s'étendre à toute l'Europe

Cette vidéo a été partagée par le compte Twitter du parlement ukrainien, la Rada. "La célèbre tour Eiffel à Paris ou la Porte de Brandebourg à Berlin resteraient-elles debout sous les bombardements sans fin des troupes russes ? Pensez-vous que cela ne vous concerne pas ? Aujourd'hui c'est l'Ukraine, demain ce sera toute l'Europe. La Russie ne reculera devant rien", indique le compte du Parlement.

À la fin de cette vidéo de 45 secondes, un message apparaît en blanc sur fond noir "signé" par le président Zelensky. "Pensez à ce qu'il se passerait si cela arrivait dans une autre capitale européenne. Nous nous battrons jusqu'au bout, pour se donner une chance de vivre. Fermez l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine ou envoyez-nous des soldats aériens. Si nous tombons, vous tombez".