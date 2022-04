Paris : vers une fin de mandat agitée pour Anne Hidalgo après sa déroute à la présidentielle

Au premier tour de la présidentielle dimanche, Anne Hidalgo a enregistré le pire score du Parti socialiste dans cette élection, en obtenant 1,7% des voix. Dans sa ville, où elle a pourtant été confortablement réélue il y a deux ans, la maire de Paris fait à peine mieux avec un peu plus de 2% des suffrages. Certes, il s'agit de deux scrutins différents et les enjeux de la vie politique nationale ne sont pas les mêmes que ceux de la vie municipale de la capitale. Difficile néanmoins d'imaginer que cet épisode sera sans incidence sur la suite de son mandat.

A l'évocation de ce piètre score, ses adversaires jubile. Ainsi, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement et chef de file de la droite au Conseil de Paris : "Elle sait désormais ce que les Parisiens pensent d'elle, pour une fois qu'ils avaient l'occasion de mettre un bulletin à son nom dans l'urne, je rappelle que le maire de Paris est désigné indirectement. C'est un vote sanction. Je considère que Madame Hidalgo ne pourra pas poursuivre ses projets d'aménagement déstructurants de Paris".

La forte poussée de Jean-Luc Mélenchon

Forte du résultat de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en tête dans sept arrondissements dimanche, Danielle Simonnet, qui siège comme seule insoumise dans le groupe des non-inscrits au Conseil, compte elle aussi mettre la pression sur la maire de Paris : "Je pense qu'elle va avoir une fin de mandat extrêmement compliquée, c'est un désaveu sévère. Elle paie sa politique, qui n'est pas à la hauteur au niveau écologique et qui n'a eu de cesse de privatiser un certain nombre de services publics". Danielle Simonnet appelle la majorité à un changement d'orientation politique, notamment sur des projets emblématiques tel que la fusion des hôpitaux Beaujon-Bichat ou le futur restaurant gastronomique de l'Hôtel-Dieu.

Réactions recueillies par Sarah Tuchscherer Copier

Victime du vote utile ?

"Ne mélangeons pas les échéances", plaide pour sa part Rémi Féraud, chef de file des socialistes parisiens. Pour lui, une bonne partie des électeurs qui ont choisi Anne Hidalgo aux municipales de 2020 se sont détournés d'elle cette fois au profit de Jean-Luc Mélenchon au nom du vote utile, pour qu'un candidat de gauche soit finaliste de cette présidentielle.

Pour le politiste Olivier Rouquan, la question de la légitimité électorale de la maire socialiste ne se pose pas : "Elle a à l'évidence à terminer le mandat pour lequel elle a été élue". Le chercheur du Cersa (centre d'études et de recherches de sciences administratives et politiques) l'estime tout de même affaiblie par son échec à la présidentielle : "Les médias, l'opinion, vont en permanence le lui rappeler. Il faudra qu'elle lutte contre ça. Et on voit de plus en plus la démocratie représentative être confrontée à la logique disruptive de la démocratie d'opinion. Dans ce contexte, la fin de son mandat pourrait être perturbée".