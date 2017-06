Paris veut arrêter sa collaboration avec Marcel Campion pour le marché de Noël sur les Champs-Elysées

La Ville de Paris souhaite mettre un terme au marché de Noël sous sa forme actuelle. La convention avec la société de Marcel Campion ne serait pas renouvelée. Le forain dénonce un "règlement de compte". La mairie de Paris assure que cela n'a rien à voir avec sa mise en examen.

Après la désinstallation de la grande roue place de la Concorde, Marcel Campion pourrait être également dépossédé de l'organisation du marché de Noël sur les Champs-Elysées. La Ville de Paris envisage de stopper sa collaboration avec la société "Loisirs Associés" dirigé par le forain. "Nous voulons améliorer l'offre d'animation sur cette avenue exceptionnelle" a justifié Bruno Julliard, premier adjoint à la mairie. Un vœu va être soumis au vote du Conseil de Paris, qui débute lundi 3 juillet.

Cela n'a rien à voir avec la mise en examen de Marcel Campion pour recel de favoritisme" assure Bruno Julliard

Marcel Campion conteste cette décision

La réaction de Marcel Campion ne s'est pas faite attendre. Le forain parle d'un "règlement de compte malsain. On a fait de très lourds investissements. Anne Hidalgo m'avait récemment félicité pour le marché de Noël, et là plus rien. Je ne comprends pas, c'est une grosse surprise", regrette Marcel Campion, bien décidé à ne pas en rester là.

Marcel Campion : "La situation n'est pas très saine, j'ai appris cette décision par la presse" Copier