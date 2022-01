Parité dans le sport : "Le gouvernement veut aller très vite, ce n'est pas réaliste" (Michel Savin)

Le sénateur de l'Isère, Michel Savin, défend depuis hier au Sénat une proposition de loi sur le sport en France, dont il est le rapporteur. Elle contient plusieurs dispositions importantes, concernant le sport sur ordonnance, la parité dans les fédérations sportives ou encore le financement du foot professionnel. Michel Savin était notre invité ce mercredi 19 janvier.

Vous défendez depuis hier au Sénat une proposition de loi sur le sport en France. Elle vise notamment à développer le sport sur ordonnance. Aujourd'hui, il y a une trentaine de pathologies concernées, dont le diabète. Est-ce que ça fonctionne et que faut-il améliorer ?

Oui, aujourd'hui, une certaine partie des maladies sont prises en compte dans le sport sur ordonnance. Aujourd'hui, le gouvernement propose d'élargir le périmètre de ces maladies. Nous avons accepté cette ouverture de périmètre, mais quand même en limitant par décret les maladies qui pourraient être éligibles à ce sport sur ordonnance. Car l'inquiétude pour nous, c'est que le principal frein à ce sport sur ordonnance n'est toujours pas levé. C'est le remboursement par la Sécurité sociale de l'activité physique adaptée (APA).

Donc oui à l'élargissement, mais n'allons pas trop loin. Hier, j'ai refusé un certain nombre d'amendements de mes collègues ou du gouvernement, qui voulaient aller beaucoup plus loin, sans lever la problématique du remboursement, ce qui me pose un vrai problème d'équité. Une partie de nos de nos compatriotes ne peut pas suivre ces prestations pour des raisons financières, donc ça pose un vrai problème.

Un point de la proposition de loi crée également la polémique : ça concerne la parité dans les instances des fédérations sportives. La ministre des Sports souhaite instaurer la parité dès 2024, alors que vous fixez plutôt l'objectif à 2028. Pourquoi ? Est-ce que cela ne fait pas trop tard ?

Dans le fond, on se fixe le même objectif, d'aller vers la parité. Il faut qu'on soit très clair là dessus. Le Sénat est tout à fait favorable à aller vers la parité, mais après, il faut prendre en compte la situation des fédérations. Pour 80% ou 85% d'entre elles, la parité sera effective dès 2024. En revanche, on a proposé effectivement de décaler cet objectif pour certaines fédérations avec un premier palier important en 2024, avec un objectif de 40% de chaque sexe, puis la parité en 2028.

Il faut prendre en compte la spécificité de ces fédérations, certaines ont aujourd'hui moins de 15% de licenciés - femmes ou hommes, c'est selon - donc passer à la parité en deux ans, ce n'est pas réaliste. Ces phénomènes sont liées à l'histoire de ces sports, à leur pratique, qui fait qu'il y a une très grande différence entre le nombre de licenciés féminins et masculins. Le gouvernement veut aller très vite, trop vite. Nous avons préféré fixer un palier. Je pense que c'est quelque chose de raisonnable.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'une des principales mesures de cette proposition de loi représente un grand changement pour le foot français : la création d'une société commerciale pour gérer les droits télé. Qu'est ce que ça changerait ?

Aujourd'hui, on sait tous que le football professionnel est en grande difficulté financière. La ligue a l'objectif de créer cette société commerciale pour faire entrer des partenaires financiers qui viennent apporter une contribution importante. L'estimation est fixée à 1,5 milliard d'euros. Cette société commerciale aurait pour objectif de développer les ressources liées aux droits audiovisuels. Sur le principe, ça ne nous pose pas de plus de problèmes que ça. Là où l'on est très vigilant - on a déposé des amendements, votés en commission et, j'espère qu'ils seront maintenus en séance publique - c'est l'encadrement de cette société, qu'elle soit bien sécurisée.

On veut que la Fédération française de football soit toujours en lien avec la ligue et cette société commerciale. On veut maintenir le lien financier entre le sport professionnel et le sport amateur. On souhaite que les statuts de cette société commerciale soient validés par le conseil d'administration de la Fédération, etc... Donc vous voyez, il nous faut un dispositif qui éviterait toutes dérives, notamment celles qu'a connu le monde professionnel il n'y a encore pas très longtemps, et notamment le fiasco de Mediapro.

Une question sur la présidentielle, Michel Savin. Vous soutenez la candidate Les Républicains Valérie Pécresse. Elle était hier soir dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin, visé par une enquête pour agression sexuelle. Est-ce qu'elle a bien fait d'y aller, est-ce qu'elle aurait dû s'abstenir ?

Surtout elle a très bien fait à l'ouverture de cette émission, de préciser quelle était sa position. Il était difficile pour elle de tout annuler au dernier moment, notamment vis-à-vis des citoyens qui s'étaient mobilisés, qui avaient préparé des questions. Donc j'ai trouvé que son intervention en début d'émission, très courageuse, très claire et très nette sur sa position, a permis de clarifier les choses.