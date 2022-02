Parité dans les petites communes, l’Assemblée Nationale adopte une proposition de loi

Les députés ont adopté ce jeudi en première lecture une proposition de loi pour instaurer une parité obligatoire dans toutes les communes, y compris les plus petites et ce à partir des prochaines élections municipales en 2026. Une loi qui si elle est adoptée définitivement impliquerait l'instauration d'un scrutin de liste qui fait débat notamment en Corse où selon certains élus, du rural notamment, la constitution simple de cette dernière est déjà compliquée.

"Le dernier kilomètre pour les femmes en politique"

La présidente de la commission des Lois, Yaël Braun-Pivet, s’est félicitée de l’adoption d’un texte représentant « le dernier kilomètre pour les femmes en politique » à propos de cette proposition portée par Elodie Jacquier-Laforge (député MoDem), adoptée par 105 voix pour et trois contre, un premier jalon qui pourrait se voir concrétiser en cas de nouveau mandat d'Emmanuel Macron.

Une proposition de loi qui impacterait donc près de 25 000 communes de moins de 1 000 habitants en France, jusqu’ici exemptées de cette obligation qui ne concernait que les plus importantes. Pour certaines communes ce n'est pas un problème, pour exemple dans le petit village de Costa en Balagne, une des plus petites communes de Corse, Barthelémy Colombani le maire a réussi à constituer une liste paritaire bien avant une quelconque obligation : « Ça s’est fait plutôt naturellement je dirais, mais c'est vrai que ça doit être compliqué dans certaines communes, avec la désertification du rural notamment c'est difficile de réussir à avoir _3 femmes et 3 hommes quand il faut être 7_. Que le maire soit un homme ou une femme, il faut quand même réussir à faire une parité sur le Conseil. Dans une commune de moins de 100 habitants comme celle de Costa, d'abord ça se passe par proposition, on demande aux personnes si elles veulent faire partie de la liste, parce que souvent les gens ne sont pas spontanément candidats. Et donc il est très important pour nous de montrer une volonté politique de parité, on a réussi, et c'est très bien, à avoir le maire qui est un homme et puis 3 femmes et 3 hommes qui composent le Conseil municipal. »

Le pluralisme politique menacé ?

Nombre de parlementaires se sont interrogés sur "l’articulation" d’une telle loi avec "le principe constitutionnel de pluralisme politique". Celui-ci est sanctuarisé actuellement par le scrutin plurinominal à deux tours dans ces petites communes. "Il y a un risque d'inconstitutionnalité", a d’ailleurs mis en garde le député insulaire Jean-Félix Acquaviva qui préconisait d'abaisser le seuil à 500 habitants, une disposition qui avait été adoptée en 2019 dans une première version de la loi Engagement et proximité avant de disparaître dans la version finale.

En Corse, plus de 220 communes sur les 360 de l’île, comptent moins de 1000 habitants et nombres d'entre elles connaissent déjà des problèmes pour constituer une simple liste. Don-Marc Albertini, maire de Ghisoni, se dit très inquiet : « C'est très inquiétant. On a beaucoup de mal à faire des listes, si en plus on nous impose la parité, ça va devenir infaisable. Moi je suis pour la parité, pour que les femmes interviennent en politique, elles sont toujours très efficaces et très utiles mais on ne peut pas imposer un texte comme ça sur des communes de moins de 1000 habitants. C'est déjà difficile de faire des listes si en plus il y a des contraintes, ça va vraiment être compliqué. Je suis assez inquiet, si cette loi arrivait à son terme...Non, nous n’avons pas fait de liste paritaire, c'est compliqué, on a de plus en plus de mal à trouver des gens qui veulent s'impliquer en politique. Il faut donner de son temps, même s'il n'y a pas de problèmes de partis mais on s'expose un peu au jugement de ses concitoyens, c'est toujours un peu délicat...Il faut avoir envie de le faire et donc pour moi, au contraire, _on devrait faciliter les candidatures et pas mettre des contraintes_. »

La proposition de loi contient également d’autres mesures comme la diminution du nombre de conseillers municipaux dans les plus petites communes. Celles qui comptent entre 500 et 1000 habitants, par exemple, passeraient d'un conseil municipal constitué de 15 membres à 13.