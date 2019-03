Parité en politique : "les femmes doivent revendiquer les meilleures places sur les listes aux municipales"

C'est l'appel que l'association "Elles Aussi", qui milite pour plus de parité en politique, lance aux femmes à environ un an des élections municipales. C'est le seul moyen selon elles de faire progresser la place des femmes dans les conseils municipaux et dans l'exécutif des intercommunalités

Orléans, France

Il y a 69 femmes maires dans le Loiret. Et elles sont plutôt plus nombreuses dans le Loiret que la moyenne nationale. Elles représentent 21% des maires du Loiret, alors que le chiffre national est de 16%. D'une manière générale la région Centre Val de Loire est plutôt bon élève sur la part des femmes dans les conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants : leur part y atteint 37%. 47 maires sont des femmes, soit un maire sur 4, c'est encore peu mais c'est un peu plus qu'ailleurs, et c'est intéressant parce que ces communes ne sont pas concernées par la loi de juillet 1999 qui a instauré la parité dans les conseils municipaux.

Nous sommes six femmes sur 15 conseillers municipaux

C'est exactement ça au conseil municipal d'Ouvrouer les Champs, près de Jargeau. En 2014 la commune peinait à trouver des candidats aux municipales, Laurence Monnot, la maire s'est un peu dévouée. Elle dirige un conseil encore majoritairement masculin, mais dans lequel la part des femmes progresse : "nous sommes 6 femmes sur 15 conseillers municipaux, soit plus d'un tiers de femmes, et ça se passe bien ! On nous écoute, on débat, et on est plus posés, je trouve".

Encore très minoritaires dans les communes de plus de 1000 habitants

En revanche, la part de femmes maires est beaucoup plus faible dans les communes de plus de 1000 habitants, dans le Loiret. Là on descend à 14%. 19 femmes seulement sont aux commandes, et trois sont maires de communes de plus de 10 000 habitants dans le Loiret : à Fleury les Aubrais, Saran et Saint Jean de Braye. D'où cet appel lancé par l'association "Elles Aussi", qui milite pour plus de parité en politque. "Dans les conseils municipaux et les intercommunalités il y a encore beaucoup de progrès à faire et avant les élections municipales nous voulons souligner ce point" explique Danièle Bouchoule, déléguée de l'association dans le Loiret et co-présidente nationale. "Quand on viendra les chercher pour figurer sur les listes aux municipales, elles doivent oser revendiquer les meilleurs places, et même la tête de liste, c'est ainsi que l'on fera progresser la parité dans les exécutifs locaux".

Un vrai problème de parité dans les exécutifs des intercommunalités

L'un des points de préoccupation ce sont les intercommunalités, les communautés de communes, d'agglomération, ou la métropole d'Orléans, il y en a 16 dans le Loiret. Avec les récentes lois sur les compétences, elles ont de plus en plus de pouvoir. Et il n'y a pas de loi sur la présence des femmes dans les exécutifs de ces instances, les postes de présidents et vice-présidents. Orléans Métropole par exemple compte seulement trois vice-présidentes sur 20. En 2017 le nombre de postes a augmenté mais pas le nombre de femmes, bizarrement... Pour Danièle Bouchoule, "quand la loi est muette, les résistances demeurent. Donc il suffirait d'une petite loi, peut-être même un simple décret, pour dire que dans les intercommunalités le nombre de vice-présidents et de vice-présidentes doit être égal à une unité près, comme le dit la loi de 2007 sur la parité dans les instances municipales".

Les femmes souvent battues au jeu des ambitions politiques

Mais il y a encore plus mauvais élève : c'est la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne, dans l'est du Loiret : 24 communes, 50 conseillers communautaires, et une vice-présidente... Et encore, c'est très récent. Une situation que regrette Lionel de Rafelis, son président : "c'est l'assemblée qui en décidé ainsi, et elle est souveraine. Il fallait garder certains équilibres, puisque nous sommes issus de deux communautés de communes, et les conseillers ont décidé que la plupart des postes devaient revenir à des hommes. C'est malheureux mais c'est comme ça". Cela traduit un élément qui se vérifie presque à chaque fois : dans ces instances, quand il y a des enjeux politiques, c'est très souvent au détriment des femmes...