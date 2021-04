Parking des plages : c'est ce lundi que Mauguio vote la fin de la gratuité

C'est un dossier qui divise. La fin de la gratuité du parking du Grand travers est au menu du conseil municipal de Mauguio cet après-midi. Le maire, Yvon Bourrel, espère que la nouvelle tarification estivale sera actée pour une mise en œuvre début juin.

Dans la majorité municipale, ce basculement est justifié par les coûts d'entretien du parking (1.000 places) dont la note s'élève chaque année à 400.000 € en raison des dégâts causés par la montée des eaux en hiver. La moitié de la facture est supportée par la ville et l'autre par la communauté d'agglomération de l'Étang de l'Or.

L'argument financier ne convainc pas Nadine, une habituée de la plage :

Je trouve ça scandaleux. Tous les parkings deviennent payants et ce n'est pas normal. Surtout que j'habite dans la commune de Mauguio. C'est abusé.

Face au maire, la résistance s'est organisée. L'élu d'opposition, Daniel Bourguet, a ouvert une pétition en ligne qui a récolté plus de 12.000 signatures.

Daniel Bourguet regrette qu'un vrai débat n'ait pas eu lieu dans la commune :

Il s'explique : "J'ai appris que le parking serait payant dans le budget paru au mois de février. Je me suis dis qu'il fallait qu'on en débatte. Et le maire m'a répondu que le débat aurait lieu au conseil municipal."

J'ai compris que les dés étaient pipés. Si on débat au mois d'avril pour faire payer au mois de juin, ça veut dire que les conventions sont déjà signées et que les études pour mettre en place les barrières sont déjà bouclées. Je me sens floué en tant qu'élu.