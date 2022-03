Parking Vilaine à Rennes : plus de 500 signatures contre sa suppression

L'opposition municipale s'organise contre la suppression du parking Vilaine à Rennes. Le dernier parking en surface du centre ville, construit dans les années 60 au dessus de la Vilaine, doit être détruit à partir de 2024. C'est ce qu'a décidé un jury citoyen. Le fleuve sera ainsi découvert et des aménagements vont voir le jour progressivement.

Le groupe de la minorité municipale, "Libres d'agir pour Rennes", emmené par Charles Compagnon, leader de la droite rennaise, a lancé une pétition chez les commerçants qui a recueilli plus de 500 signatures. "De par sa situation géographique, il profite à tous les commerçants et professionnels nord-Vilaine et sud-Vilaine. Facile d'accès, c’est l'un des parkings avec le plus de rotation à Rennes et permet à un très grand nombre de visiteurs extérieurs d’accéder facilement au centre-ville de Rennes" explique Charles Compagnon dans un communiqué. En tout 650 enseignes ont reçu la visite d'une équipe de bénévoles. "La Maire (Nathalie Appéré) a entendu 30 citoyens tirés au sort sur le devenir du parking, il serait bon qu'elle entende aussi 500 commerçants qui n'en sont pas moins des citoyens aussi" conclut l'élu de l'opposition.

Ces signatures seront remises lors du prochain conseil municipal lundi 14 mars.