Parlement de circonscription : des habitants se mettent dans la peau du député de Tours

Les 80 personnes réunies ont pris l'habit du député. La première séance de ce parlement de circonscription tenait sur la prochaine loi sur l'immigration et l'asile. Cette expérimentation locale de démocratie participative était voulue par le député de Tours Charles Fournier (NUPES).

Parmi les 80 participants, 60 ont été tirées au sort sur les 120 volontaires qui s'étaient inscrits pour participer. Tous ont suivi le député et ont plus ou moins la même sensibilité politique. Les 20 autres personnes présentes sont des représentants des forces politiques locales de la NUPES. L'idée de ce petit Parlement est donc d'avoir un panel représentatif des Tourangeaux et Tourangelles.

Réflexion parlementaire Tourangelle

Divisés en trois groupes de travail et de réflexion, ils ont donc mimé le travail parlementaire des députés. Avec une séance plénière, auditions avec des associations pour mieux comprendre le sujet de la loi en question. Ils épaulent le député Charles Fournier à mieux représenter les citoyens de sa circonscription.

C'est aussi un moyen de lutter contre l'abstentionnisme record de ces dernières élections (25,44 % au second tour de l'élection présidentielle en 2017 , 28,01 % en 2022) en incluant directement la population dans le travail démocratique.

Le parlement de circonscription se déroule sur 4 samedis jusqu'au mois de mai. L'expérience devrait être renouvelée l'année prochaine.

