Parlement européen contre Agence des médicaments: "une rumeur sans fondement"

Echange siège du Parlement européen à Strasbourg contre Agence européenne des médicaments. L'idée a été largement relayée ces derniers jours, suscitant des réactions indignées de nombreux élus français. En réalité il s'agit d'une rumeur, liée au Brexit et à l'élection du nouveau président français.

La France serait-elle prête à renoncer au siège du Parlement européen à Strasbourg pour l'échanger contre celui de l'Agence européenne des médicaments, qui est appelée à quitter Londres avec le Brexit? "La victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle en France pourrait contribuer à ce qu'un tel projet se concrétise", affirme une dépêche de Reuters, largement reprise et commentée. Selon l'agence de presse, "l'idée fait son chemin, ont déclaré des responsables européens", sans dire lesquels; "les députés mènent de discrètes consultations". Sauf qu'au Parlement européen, personne n'en a entendu parler. Quant à Sylvie Goulard, premier ministrable d'Emmanuel Macron et seule eurodéputée citée comme soutenant ce projet, elle dément catégoriquement: "c'est une rumeur sans fondement".

Rumeur liée aux incertitudes du Brexit

A noter qu'il s'agit d'une dépêche traduite de l'anglais, ce qui n'est pas anodin. Qui s'efforce d'anticiper certaines réponses quant à l'avenir y compris des centaines de salariés de l'agence et de tout ce qui s'y rattache. Londres héberge également l'Autorité bancaire européenne, moins importante en taille, qui pourrait déménager à Francfort selon Reuters; Paris, Dublin ou Amsterdam sont également candidates. Strasbourg s'est effectivement déclarée volontaire avec 7 autres villes françaises pour accueillir l'Agence européenne des médicaments, d'autant plus qu'elle héberge déjà la Pharmacopée européenne du Conseil de l'Europe. Mais juste avant la fin de son mandat, le gouvernement de Bernard Cazeneuve a choisi Lille. En sachant que la concurrence va être rude puisque la quasi totalité des Etats membres ont fait acte de candidature. D'après Reuters toujours, Milan et Vienne seraient favorites, mais là encore ce n'est sans doute qu'une rumeur.

Il faut l'unanimité des Etats membres

Or modifier le siège des organismes de l'Union nécessite l'unanimité des dirigeants donc des futurs 27. Et on voit mal le nouveau président français accepter de lâcher le siège du Parlement européen pour une agence aussi importante soit elle. Parmi les eurodéputés démocrates et libéraux, proches d'Emmanuel Macron, plusieurs défendent le siège unique, à Strasbourg, mais certains aussi à Bruxelles, pour des raisons pratiques et de coûts, afin de mettre un terme aux déménagements mensuels. Tout en rappelant leur attachement au caractère symbolique de Strasbourg, ville de la réconciliation franco-allemande. Symbole d'autant plus fort et pertinent, au moment où se remet en marche le moteur franco-allemand.

