Parlement européen : nouvelle attaque allemande contre le siège de Strasbourg

Strasbourg, France

La petite phrase suscite une nouvelle levée de bouclier à Strasbourg. Dans une réponse à la tribune d'Emmanuel Macron sur l'Union européenne, la nouvelle présidente de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, remet clairement en cause le siège strasbourgeois du Parlement européen. "Nous devons (...) prendre des décisions trop longtemps différées et abolir les anachronismes. Cela vaut notamment pour le regroupement du Parlement européen en son siège à Bruxelles", écrit-elle dans une tribune publiée le 10 mars et intitulée "Bien faire l'Europe".

Levée de bouclier à Strasbourg

Ce n'est pas la première offensive venue d'Allemagne. En juin dernier, la chancelière allemande en personne, Angela Merkel, déclarait à Munich lors d'un congrès du PPE : "Je pense que le Parlement européen doit concentrer son travail sur un site". Les élus français de tout bord s'étaient insurgés de ce changement de position de la CDU... et s'étaient alarmés de l'absence de réaction d'Emmanuel Macron sur le sujet.

La nouvelle pique venue d'Allemagne inquiète. Et comme à chaque fois, les défenseurs du siège en Alsace rappellent que les textes européens consacrent Strasbourg comme siège du Parlement européen, et non Bruxelles. Certains plaident même pour un regroupement... à Strasbourg, et dénoncent les coûteux travaux de rénovation du bâtiment bruxellois.

Surprise et deçue par la proposition d’@akk alliée des @lesRepublicains au @PPE de remettre en cause Strasbourg comme siège du @Parlement Europeen: respect des traités avant les postures politiques — Nathalie Griesbeck (@Nat_GRIESBECK) March 10, 2019

.@luigidimaio et @ale_dibattista

Le siège strasbourgeois ne coûte pas 200 millions d’euros par an

La rénovation du bâtiment bruxellois coûtera entre 500 millions et 1 milliard d’euros

Un siège fonctionnel existe : celui de #Strasbourg#StrasbourgCapitaleEuropeennepic.twitter.com/8VognVgJZO — Thierry Michels (@ThierryMichels) January 16, 2019

Ce récent changement de position de la CDU vient s'ajouter à la longue liste des attaques contre le siège strasbourgeois ces dernières années. Dernière en date, en janvier, le populiste Luigi di Maio, numéro deux du gouvernement italien, publiait un Facebook live devant le Parlement européen de Strasbourg pour dénoncer le "gaspillage d'argent".