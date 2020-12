Parlement européen : ouverture symbolique de la prochaine session plénière à Strasbourg

Le président du Parlement européen, David Sassoli, va symboliquement ouvrir lundi 14 décembre la prochaine session plénière à Strasbourg, où il n'y a pas eu de session depuis février dernier à cause du coronavirus. Le reste des débats se déroulera à Bruxelles.

Le siège du Parlement à Strasbourg n’a pas vu de session depuis février dernier à cause de la crise sanitaire, au grand dam des autorités françaises et des élus strasbourgeois qui réclament le retour au plus vite des plénières dans la métropole alsacienne.