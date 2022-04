Paroles d'abstentionnistes à Grenoble : "Pour nous, c'est un geste politique"

Il s'appelle Boycott 2022. Ce collectif, né au niveau national, revendique son action abstentionniste, dénonçant le système électoral qui nous régit. Max fait partie du comité grenoblois, et pour lui, son action va bien au-delà de l'abstention. "Souvent, quand on dit abstention, on entend que les gens ont la flemme de se déplacer ou ne s'intéressent pas à la politique. Mais ce n'est pas ça, d'où l'idée de boycott : pour nous, l'abstention est un geste politique." Max refuse l'alternative consistant à voter blanc. "Il y a une tare majeure : le vote blanc n'est pas du tout pris en compte. Sur un bureau de vote de 10 000 personnes, si 7000 votent blanc, on va exprimer les 3000 exprimés, et ceux qui ont voté blanc vont se retrouver en note de bas de page. C'est beaucoup moins existant que l'abstention."

A Grenoble, il y a deux catégories : certains n'ont pas voté par oubli, comme Florine ("Je n'ai pas pris le temps de faire ma procuration") ou Eva ("Je ne me suis pas inscrite sur les listes électorales"), et d'autres par conviction. Dans ceux-là, il y a Solène ("aucun candidat ne m'intéresse, leurs valeurs ne m'intéressent pas, leurs discours sont hypocrites") et Sophie ("ils ne m'ont pas donné envie de m'inscrire sur les listes, ils sont déconnectés de la réalité et du monde"). David, lui, n'y a jamais vraiment cru. "Je n'ai jamais voté de ma vie !". Et quel que soit le résultat du premier tour, aucun d'entre eux n'ira voter au second.