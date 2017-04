Paroles d'électeurs : Jonathan et Joëlle expliquent pourquoi ils voteront Macron ou Le Pen

À un peu plus d'une semaine du second tour de l'élection présidentielle 2017, France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène à la rencontre des électeurs ligériens. Jonathan va voter Macron, Joëlle ira vers Marine Le Pen. Tous deux nous expliquent ce qui les a décidés à voter pour l'un et l'autre.

Jonathan, 31 ans, vote Emmanuel Macron

Jonathan est un Stéphanois d’adoption a choisi Emmanuel Macron. C’est pour lui qu’il votera sans l’ombre d’un doute le 23 avril prochain. Il le dit et le répète : voilà presque six ans qu’il attendait qu'émerge en France une personnalité comme Emmanuel Macron. Il est parti en voyage en Allemagne, au Pays-Bas, fasciné par ces pays. "Quand on voit leur développement et quand on voit le nôtre il y a tout de même une différence. Les choses sont bien faites dans ces pays, tout va bien, on paie un impôt pour chaque service. Alors pourquoi ça ne serait pas possible chez nous."

Ce Stéphanois a grandi dans le Nord prépare un diplôme de logistique et sa vie professionnelle, il la voit comme une récompense aux efforts, au travail et une rémunération honnête. Quant au concept ni gauche ni droite, Jonathan n'y croit pas vraiment "mais lui c’est un social libéral".

Dimanche 23 avril, au premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête devant Emmanuel Macron dans la Loire, avec 24,08 % contre 23,17 %.

Joëlle, 67 ans, vote Marine Le Pen

Joëlle vit à Saint-Étienne (Loire) depuis 27 ans et vote Front national depuis qu'elle a 18 ans. Elle a travaillé dans le textile pendant quelques années mais sa vie a essentiellement été consacrée au quotidien de famille d'accueil. Joëlle raconte ainsi qu'elle a vu beaucoup de misère dans sa vie, et que cela continue encore aujourd'hui. Elle espère que Marine Le Pen aidera les Français, notamment les retraités comme elle.

Joëlle a trois enfants et huit petits-enfants, elle espère qu'ils auront un meilleur avenir. Joëlle a été touchée par la revalorisation des petites retraites présente dans le programme de Marine Le Pen. Joëlle a 67 ans et touche 750 euros par mois, soit une retraite en dessous du seuil de pauvreté.

Durant toute la durée des campagnes pour l’élection présidentielle et les législatives, France Bleu Saint-Étienne Loire a choisi d'aller à la rencontre des électeurs ligériens et altiligériens qui nous disent pourquoi ils ont choisi un candidat, quelles sont leurs convictions, leurs hésitations, les idées, l'avis sur le programme, quelle est l'histoire de leur vote et ce qu'ils en attendent.