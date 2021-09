Paroles de maires (1/4) : Dorothée Moreau, maire de Bassou et le "stéréotype de l'homme en costume"

A l'occasion du congrès des maires ruraux qui se tient cette semaine du 24 au 26 septembre dans l'Yonne, France Bleu Auxerre met en lumière des femmes qui dirigent les villes et villages de notre département. Ce lundi 20 septembre portrait de Dorothée Moreau, maire de Bassou dans le Migennois et dont c'est le premier mandat d'édile. C'est la première femme maire depuis au moins l'instauration de la Vème République.

Lutter contre les stéréotypes et les clichés

Elle avait été adjointe lors des deux mandats précédents. Elle se souvient qu'au début, une femme à la tête de la commune, pour certains c'étaient difficilement concevable. "Une génération plus jeune accepte plus facilement le fait qu'une femme soit à la tête d'une commune. Les plus anciens, c'est un peu plus compliqué. On reste encore sur le stéréotype de l'homme en costume plutôt que la petite blonde en baskets" explique l'édile qui a dû faire ses preuves et doit encore prouver qu'elle a sa place : " Il faut montrer qu'on connaît nos dossiers et défendre vraiment nos convictions". D'autant plus que les clichés ont la vie dure. "Quand on est une femme et quand on arrive sur les chantiers au début, on s'adresse plutôt à mon conseiller parce que c'est un homme. C'est là qu'il faut se montrer. Dire voilà, je sais de quoi je parle. Je sais aussi ce que c'est que de l'enrobé, des travaux de voirie et on y arrive quand même" confie Dorothée Moreau.

Comment motiver les femmes à se lancer en politique ?

S'engager en politique, être élue cela devrait être moins difficile à l'avenir. Pour motiver et encourager les femmes, il faudrait selon elle plus de formations, notamment "pour les relations entre élus", et plus de soutien aussi "cela serait bien de se soutenir, peut être entre femmes, de se voir un peu plus. Je sais qu'apparemment une association existe, mais on n'en parle pas assez." Il faudrait aussi, faire de la place, c'est une petite pique lâchée contre les ténors de la politique locale "il faudrait peut être davantage de femmes à la tête de grosses structures territoriales, conseil départemental, conseil régional. On voit, au Conseil Régional que Madame Dufay est présidente. Mais concernant la parité c'est un peu forcé, des fois, c'est un peu contraint".

Ca a commencé à changer, note Dorothée Moreau, pour qui il faut aussi laisser faire le temps.