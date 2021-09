PAROLES DE MAIRES (2/4) - Dominique Chappuit, maire de Rosoy et adepte du franc-parler

Dominique Chappuit vous reçoit en tout simplicité derrière son bureau où s'empilent les dossiers en cours, à commencer par le plus important du moment, ce congrès annuel des maires ruraux de France, cinquantième du genre, qui se tiendra à Villevallier dans l'Yonne à partir de vendredi.

"On est des ploucs et on est fiers de ça" - Dominique Chappuit, présidente des maires ruraux de l'Yonne

Illustration de ce ton sans détour, marqué par la voix rocailleuse et chaleureuse de la maire de Rosoy quand il faut parler de la ruralité et de ses maires : "on n'a pas de carrière politique à faire, on est sur le terrain, on est des ploucs et on veut rester des ploucs. On est fiers de ça." Une revendication assumée jusqu'en haut lieu par l'élue de 65 ans : "parfois, je fais des visio avec des ministres, les autres intervenants ont préparé un discours. Moi, quand on me passe la parole, je n'ai rien préparé. J'ai écouté ce qui s'est passé et je dis ce que j'ai à dire. On n'est pas dans des salons en train de se faire des salamalec. Et bien dans l'ensemble, les ministres préfèrent cela quand-même."

Et le fait que le Premier ministre vienne au congrès vendredi, voici ce qu'elle en dit : "c'est une marque d'intérêt, mais c'est normal puisque nous existons. Nous sommes contents mais on n'est pas flattés. C'est normal qu'il vienne."

Fidèle à elle-même devant un ministre comme avec son équipe

En 2020, Dominique Chappuit, a été élue pour la troisième fois à la mairie de Rosoy. Et elle a ce même franc-parler au sein de son équipe témoigne Alexandre Saulnier, coordinateur jeunesse : "c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de filtres, mais qui parle vrai et avec respect. Il n'y a pas d'artifice. On sait où on va dès le début, c'est plus pratique pour travailler."

Intégration des femmes en politique, encore du travail

Preuve de cette indépendance d'esprit, Dominique Chappuit avait obtenu en 2008 la dissociation Rosoy et de Sens, dont le village était alors une commune déléguée. "Reléguée" même à ses yeux, comme peuvent l'être encore parfois les femmes en politique : "certains homme ne s'en rendent même pas compte. Si on est dix autour du bureau, on va souvent passer la parole aux hommes et je suis obligée de lever le doigt en disant - Et oh, je suis là - ça m'est arrivé à plusieurs reprises, il y a encore pas très longtemps. Avec 20% de maires qui sont des femmes, on voit bien que la question n'est pas réglée. On se rend simplement compte qu'en ruralité, il y a plus de femmes parce que ça intéresse moins les hommes."

Dominique Chappuit voit la fonction de maire rural comme celle de président d'association. Un engagement que chacun peut prendre : "il faut absolument que les gens s'investissent localement et il faut que tout le monde s'investisse parce que dire tout le temps - y qu'à, faut qu'on - c'est bon. Les inspecteurs des travaux finis, c'est insupportable. Si les gens sont malheureux, ils disent que ça ne va pas et bien qu'ils bougent un peu leurs fesses. Et qu'ils deviennent actifs, même si c'est très peu. Le peu suffit parfois à faire des grandes rivières."