PAROLES DE MAIRES (3/4) - Anne Jérusalem, maire de Chassignelles, défend ses idées et ses propositions

Anne Jérusalem est maire de Chassignelles, commune d'un peu plus de 300 habitants. Agée de 56 ans, elle a été réélue en 2020 pour un troisième mandat. Elle est également présidente de la communauté de commune du Tonnerrois

"Se dire, je suis une femme, donc on m'attaque davantage, c'est peut être un peu facile." Anne Jérusalem, maire de Chassignelles

Lors du congrès des maires ruraux de France , qui débute vendredi jusqu'à dimanche à Villevallier, il sera notamment question de la place des femmes en politique. Si Anne Jérusalem conçoit qu'aujourd'hui encore, c'est compliqué pour les femmes, pas question de se victimiser. Qu'elle préside la communauté de commune ou qu'elle dirige le conseil municipal elle veut croire que la contradiction ne vient pas du fait qu'elle soit une femme. " Je m'attache à défendre mes idées et mes propositions. Se victimiser, se dire je suis une femme, donc on m'attaque davantage, c'est peut être un peu facile. "

"Il persiste une coutume, selon laquelle, seulement un homme peut être maire."

Assumer la fonction de maire , c'est un combat de tous les jours, que l'on soit un homme ou une femme ajoute Anne Jérusalem. Cela ne l'empêche pas de se battre contre des absurdités administratives. "Effectivement, les courriers génériques par exemple, qui sont adressés en mairie, le sont toujours à monsieur le maire. Il persiste une coutume, selon laquelle, seulement un homme peut être maire."

"Les petites filles d'aujourd'hui seront les dirigeantes de ce pays demain"

Et ça c'est inacceptable , comme le machisme et la misogynie qui existe encore dans ce milieu de la politique reconnait Anne Jérusalem. Et ce sont les femmes , par leur engagement qui feront changer les choses. "Faire parler des femmes, comme vous le faîtes là. Les montrer plus souvent dans leurs fonctions, cela a un rôle pédagogique. Surtout vis à vis des petites filles d'aujourd'hui, qui demain, seront les dirigeantes de ce pays. "

Selon un sondage réalisé l'an dernier , plus de deux Français sur trois "estiment souhaitable" qu'une femme soit élue présidente de la République d'ici 2030"